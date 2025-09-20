Ովքե՞ր են այս պահին ՔՊ վարչության կազմի առաջատարները

Ընթանում են «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության անդամների ընտրությունները։
Այս պահին ՔՊ վարչության կազմի առաջատարներն են․
Նիկոլ Փաշինյան
Գևորգ Պապոյան
Վահագն Ալեքսանյան
Սուրեն Պապիկյան
Հայկ Կոնջորյան
Արայիկ Հարությունյան
Ռուբեն Ռուբինյան
Արսեն Թորոսյան
Ռոմանոս Պետրոսյան
Դավիթ Խուդաթյան
Ալեն Սիմոնյան
Ալխաս Ղազարյան
Վիլեն Գաբրիելյան
Գնել Սանոսյան
Արուսյակ Մանավազյան
Ըստ քվեարկության՝ ՔՊ կուսակցության 5 տեղ, որ հատկացված են կանանց, բաշխվել են այս կերպ՝ Հասմիկ Հակոբյան, Նազելի Բաղդասարյան, Արուսյակ Ջուլհալակյան, Անահիտ Ավանեսյան, Տաթեւ Գասպարյան։
