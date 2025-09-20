20/09/2025

#Ուղիղ․ ՔՊ համագումարն է ՄՀՀ-ում, ինչ սպասել․ Տեսանյութ

Մի քանի անգամ եմ կարդացել, որպեսզի հավատամ կարդացածիս. Մարգարյանը՝ ԱԱԾ պատվիրակության Բաքու մեկնելու մասին. Մարգարյան

Վճռորոշ օր ՔՊ-ականների համար, ով որտեղ կհայտնվի

Բախվել են «ՎԱԶ»-ն ու ավտոցիստեռնը. մարդատարի վարորդը տեղում մահացել է, ուղևորը՝ հոսպիտալացվել. Լուսանկար

Եվրահանձնաժողովը հաստատել է ՌԴ-ի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը

Ռուսական երեք կործանիչ խախտել է Էստոնիայի օդային սահմանը, շարժվել դեպի մայրաքաղաք Տալլին

