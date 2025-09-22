22/09/2025

Անհրաժեշտության դեպքում ԱԱԾ-ն ամբողջ ինֆորմացիան կտրամադրի. Գրիգորյան

ՀՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը փակագծեր չի բացել ԱԱԾ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի Բաքու այցի վերաբերյալ։

«Անհրաժեշտության դեպքում ԱԱԾ-ն ամբողջ ինֆորմացիան կտրամադրի»,- լրագրողների հետ զրույցում ասել է Գրիգորյանը։

Հարցին՝ հնարավո՞ր է, որ ինքն էլ այցելի Բաքու, ՀՀ ԱԽ քարտուղարն արձագանքել է. «Այդպիսի որևէ քննարկում չկա»։

Հիշեցնենք՝ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել էր Ադրբեջան։

Հաղորդագրության համաձայն՝ պատվիրակությունը սեպտեմբերի 19-21-ը մասնակցելու էր Բաքվում կայանալիք «Անվտանգության 3-րդ միջազգային ֆորումին»:

«Երկխոսությունը լավագույն գործիքներից է հակամարտությունները լուծելու և դրանք կանխելու համար։ Խորհրդանշական է, որ այս սեմինարը տեղի է ունենում օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում անցկացված գագաթաժողովից հետո, որի արդյունքում Հարավային Կովկասում հաստատվել է խաղաղություն՝ երկար սպասված արդյունք տարածաշրջանի երկրների համար։ Այժմ մեր նպատակն է խաղաղությունն ինստիտուցիոնալացնել՝ դրա հարատևությունը երաշխավորելու համար»,– ասել է Գրիգորյանը։

Նա ընդգծել է, որ խաղաղության ինստիտուցիոնալացման գործում կարևոր է նաև տարածաշրջանի տնտեսական ապաշրջափակումը։ «Հայաստանը ներկայացրել է «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագիծը, որը դրական արձագանքի է արժանացել գործընկերների կողմից։ Միևնույն ժամանակ, Վաշինգտոնում ստորագրված եռակողմ հայտարարության հիման վրա կստեղծվի «Թրամփի ուղի» ծրագիրը, որը նպատակ ունի ամրապնդել միջազգային խաղաղությունն ու բարգավաճումը»,– նշել է ԱԽ քարտուղարը։

