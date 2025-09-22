22/09/2025

Երևանում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովին Ադրբեջանի ներկայացուցիչը համաձայնել է հարցազրույց տալ

infomitk@gmail.com 22/09/2025 1 min read

Երևանում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 108-րդ «Ռոուզ-Ռոթ» երկօրյա սեմինարը, որին մասնակցում են մի շարք երկրների ներկայացուցիչներ։

Միջոցառմանը իրենց ներկայությունն են ապահովել նաև պատվիրակներ Ադրբեջանից և Թուրքիայից։

Ազգային ժողովի Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հաստատել է, որ Ադրբեջանի պատվիրակության կազմում Երևան է ժամանել Մամեդովը, ինչպես նաև ներկա են Թուրքիայի ներկայացուցիչներ։

Նրա խոսքով՝ սեմինարի ընթացքում նախատեսվում է հարցուպատասխանի հնարավորություն, իսկ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը համաձայնել է հարցազրույց տալ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայկ Սարգսյանը ՔՊ նոր վարչության կազմում չի ընտրվել, կշարունակի՞ ՔՊ-ի հետ մնալ

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարավային Կովկասում խաղաղության լիարժեք ապահովումը կստեղծի համագործակցության նոր հնարավորություններ. Ալիև

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի են ՔՊ վարչության անդամների անունները

22/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Անհրաժեշտության դեպքում ԱԱԾ-ն ամբողջ ինֆորմացիան կտրամադրի. Գրիգորյան

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Առաջարկում եմ դադարեցնել քննարկումը «Չորրորդ հանրապետություն» գաղափարախոսության շուրջ․ Բորիս Նավասարդյան

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովին Ադրբեջանի ներկայացուցիչը համաձայնել է հարցազրույց տալ

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկ Սարգսյանը ՔՊ նոր վարչության կազմում չի ընտրվել, կշարունակի՞ ՔՊ-ի հետ մնալ

22/09/2025 infomitk@gmail.com