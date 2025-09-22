Երևանում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովին Ադրբեջանի ներկայացուցիչը համաձայնել է հարցազրույց տալ

Երևանում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 108-րդ «Ռոուզ-Ռոթ» երկօրյա սեմինարը, որին մասնակցում են մի շարք երկրների ներկայացուցիչներ։
Միջոցառմանը իրենց ներկայությունն են ապահովել նաև պատվիրակներ Ադրբեջանից և Թուրքիայից։
Ազգային ժողովի Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հաստատել է, որ Ադրբեջանի պատվիրակության կազմում Երևան է ժամանել Մամեդովը, ինչպես նաև ներկա են Թուրքիայի ներկայացուցիչներ։
Նրա խոսքով՝ սեմինարի ընթացքում նախատեսվում է հարցուպատասխանի հնարավորություն, իսկ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը համաձայնել է հարցազրույց տալ։
