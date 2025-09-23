Եվրոպայի ամենահարուստ մարդը՝ Բեռնար Արնոն դեմ է միլիարդատերերի վրա նոր հարկի կիրառմանը․ Լուսանկար

LVMH նորաձևության հսկայի ղեկավար և Եվրոպայի ամենահարուստ մարդը՝ Բեռնար Արնոն, բացահայտորեն դեմ է արտահայտվել միլիարդատերերի համար առաջարկվող 2% հարկին։ Նա պնդում է, որ այս ծրագիրը տնտեսական չէ, այլ գաղափարական հարված է երկրին։
Կանխատեսվում է, որ հարկը կազդի 100 միլիոն եվրոյից ավելի հարստության վրա։ Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտն արդեն լարված է. վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնուն ճնշման է ենթարկվում Սոցիալիստական կուսակցության կողմից՝ հարկը 2026 թվականի բյուջեում ներառելու համար, հակառակ դեպքում կարող է անվստահության քվեի հարց առաջանալ, որը կարող է տապալել կառավարությունը։
«Սա ակնհայտորեն տեխնիկական կամ տնտեսական խնդիր չէ, այլ ֆրանսիական տնտեսությունը ոչնչացնելու ցանկություն»,-ասել է Արնոն Sunday Times-ին տված հարցազրույցում։
Նա նաև կտրուկ քննադատել է գաղափարի հեղինակ՝ տնտեսագետ Գաբրիել Զուկմանին՝ նրան անվանելով «արմատական ձախակողմյան ակտիվիստ», որը, իբր, իր «կեղծ-ակադեմիական փորձը» օգտագործում է լիբերալ տնտեսությունը ոչնչացնելուն ուղղված գաղափարախոսություն տարածելու համար՝ «միակ համակարգը, որն աշխատում է բոլորի օգտին»։
Զյուկմանը հերքել է մեղադրանքները։ «Ես երբեք որևէ կուսակցության կամ շարժման ակտիվիստ չեմ եղել», – հայտարարել է տնտեսագետը X-ում (նախկինում՝ Twitter)՝ ընդգծելով, որ իր աշխատանքը հիմնված է հետազոտության, այլ ոչ թե գաղափարախոսության վրա։
Այնուամենայնիվ, Զյուկմանը նախկինում աջակցել է ձախակենտրոն «Նոր ժողովրդական ճակատ» դաշինքի տնտեսական հարթակին և լրատվամիջոցներում ակտիվորեն պնդել է, որ գերհարուստները համեմատաբար ավելի քիչ հարկեր են վճարում, քան շատ քաղաքացիներ՝ այն բացը, որը նոր հարկը նպատակ ունի փակել։
Հետաքրքիր է, որ առաջարկը լայն աջակցություն է վայելում բնակչության շրջանում. Ifop-ի վերջին հարցման համաձայն՝ ֆրանսիացիների 86%-ը հավանություն է տալիս նոր հարկին։
