Մեծ Բրիտանիան ճնշում է գործադրում ԵՄ-ի վրա պողպատե դաշինքի վերաբերյալ վերագործարկման բանակցություններում

Ժամանակացույցը մոտենում է հուլիսի 1-ի վերջնաժամկետին, երբ Լոնդոնը և Բրյուսելը պետք է բարձրացնեն սակագները և կրճատեն ներմուծման քվոտաները։
ԼՈՆԴՈՆ — Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ բանակցողները մրցում են՝ խուսափելու համար Brexit-ից հետո պողպատե առևտրի շուրջ պառակտումից, նախքան հուլիսի 1-ին նոր պրոտեկցիոնիստական ռեժիմների մեկնարկը։
Մեծ Բրիտանիայի նախարարները հույս ունեն, որ բանակցությունները կարող են հիմք հանդիսանալ Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև պողպատե դաշինքի ստեղծման համար։ Սակայն Բրյուսելը դեռևս չի համաձայնվել։
Քանի որ բանակցողները գտնում են ընդհանուր լեզու նոր ներմուծման քվոտաների վերաբերյալ, նախքան նոր ռեժիմների ուժի մեջ մտնելը, Մեծ Բրիտանիայի առևտրի նախարար Քրիս Բրայանտը ճնշում է գործադրում Բրյուսելի վրա՝ հուլիսի 22-ին Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև վերագործարկման կարևոր հանդիպման ժամանակ նախնական պողպատե դաշինքը հաստատելով, ասել են երկու ԵՄ դիվանագետներ։
«Բրայանթը և նրա պետական ծառայողները կոչ են անում պողպատե դաշինքի ստեղծմանը», – ասել է դիվանագետներից մեկը, որին անանունություն է տրամադրվել բարձր խաղադրույքներով բանակցությունները քննարկելու համար։ «Հանձնաժողովը, և նրանք դա շատ զգուշորեն են ձևակերպել, հետազոտական բանակցություններ է վարում, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայի հետ այն մասին, ինչը նրանք անվանում են «շրջապատում»։
Սակայն դիվանագետն ասել է, որ «շատ քիչ հավանական է», որ պողպատի որևէ դաշինք կստեղծվի մինչև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հուլիսին հանդիպումը։
Մեծ Բրիտանիայի պողպատի արդյունաբերության բարձրաստիճան պաշտոնյաները նշում են, որ պարզ չէ, թե ինչ տեսք կունենա նման դաշինքը։ Նրանք նաև կասկածի տակ են դնում ինչպես դրա գործնականությունը, այնպես էլ այն, թե արդյոք այն կարող է պաշտպանել երկու կողմերին համաշխարհային շուկաները ողողող էժան չինական պողպատի ավելցուկի ազդեցությունից։
«Նույնիսկ Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ դաշինքը պարտադիր չէ, որ մեզ համար աշխատի», – ասել է պողպատի արդյունաբերության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը՝ նշելով, որ եթե Մեծ Բրիտանիան իջեցնի ԵՄ-ի հետ պողպատի բոլոր առևտրային արգելքները, դա կխեղդի ներքին շուկան։ «Ինչպե՞ս է դա աշխատում։ Դուք չեք կարող պարզապես մի ակումբում ունենալ հսկայական զուտ արտահանողների բեռ»։
Չորեքշաբթի օրը արդյունաբերության նախարար Քրիս Մաքդոնալդը երկրի խորհրդարանին հայտարարեց, որ կառավարությունը «ինտենսիվորեն համագործակցում է Եվրոպական հանձնաժողովի հետ մեր պողպատի վերաբերյալ համապատասխան միջոցառումների շուրջ և … աշխատում է երկկողմ լուծում գտնելու ուղղությամբ, որը կպաշտպանի Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև կարևորագույն պողպատի առևտուրը»։
«Եթե մենք չգործենք», – հավելեց Մաքդոնալդը, – «ապա Մեծ Բրիտանիայում պողպատի արտադրություն չենք ունենա»։
Փորձում ենք համաձայնության գալ
Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի պողպատի առևտրի ներկայիս պաշտպանությունը լրանալու է հունիսի վերջին և չի կարող օրինականորեն երկարաձգվել համաշխարհային առևտրի կանոնների համաձայն։
Բանակցողները Ժնևում ամբողջ ամսվա ընթացքում ջանքեր են գործադրել՝ ապահովելու համար, որ չխզեն միմյանց հետ առևտուրը։ UK Steel-ի տվյալների համաձայն՝ ԵՄ-ն, անկասկած, Մեծ Բրիտանիայի ամենամեծ պողպատի արտահանման շուկան է, որը տարեկան ընդունում է 2.4 միլիոն մետրիկ տոննա պողպատ՝ բրիտանական արտահանման 75 տոկոսը։
Մարտին Մեծ Բրիտանիան հայտարարեց, որ պողպատի ներմուծման քվոտաները կնվազեցնի 60 տոկոսով, սահմանեց տարբեր ապրանքների նոր քվոտաները և ասաց, որ այդ սահմաններից դուրս սակագները կբարձրանան մինչև 50 տոկոս։
Այս քայլը հաջորդեց ԵՄ-ի անցյալ տարվա վերջին ընդունած որոշմանը՝ գրեթե 50 տոկոսով կրճատել սեփական քվոտաները և կրկնապատկել քվոտաներից դուրս մաքսատուրքերը՝ հասցնելով 50 տոկոսի, միաժամանակ տեղ թողնելով դաշնակիցների հետ նոր քվոտաների շուրջ բանակցելու համար։
Երկու կողմերն էլ այժմ զբաղված են այն բանով, ինչը արդյունաբերական ոլորտի բարձրաստիճան աղբյուրներից մեկը որակել է որպես «ձիու առևտուր» Մեծ Բրիտանիայի համար երկրի համար նախատեսված քվոտաների վերաբերյալ։
Նրանք մոտենում են համաձայնության, ասել են վերը նշված երկու ԵՄ դիվանագետները։
Դիվանագետներից մեկի խոսքով՝ ԵՄ պողպատի քվոտաների առաջիկա փոփոխությունները կարող են հանգեցնել Մեծ Բրիտանիայի բաժնեմասի կրճատման մինչև 980,000 մետրիկ տոննա՝ համաձայն Եվրոպական հանձնաժողովի ծրագրերի։ Մեծ Բրիտանիան պնդում է 1.2 միլիոն տոննայի վրա։
ԵՄ-ն հույս ունի այս շաբաթ ավարտել երկրների համար քվոտաների բաշխումը՝ իրավական փաստաթղթերը ժամանակին պատրաստելու համար, որպեսզի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնեն իր նոր սակագները։
Ժնևում այլ գործընկերների, այդ թվում՝ Ճապոնիայի, Կորեայի և Թուրքիայի հետ բանակցությունները բարդացել են ԵՄ-ի պահանջով, որ իր գործընկերները հրաժարվեն դաշինքի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրերի շրջանակներում իրենց իրավունքներից՝ ավելի մեծ քվոտա ստանալու դիմաց։ Կորեան անցյալ շաբաթ Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովից հետո հայտնել է «նշանակալի առաջընթացի» մասին։
Մետաղագործներ
Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ բանակցությունները լավ արդյունքի հասան միայն ամսվա սկզբին, երբ «Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը չափազանց շատացրեց իր դիրքորոշումը քվոտաների նախնական առաջարկով», – ասել է պողպատաձուլական արդյունաբերության երկրորդ ավագ աղբյուրը։
Երկու կողմերն էլ «անցել են միմյանց պատժելու միջոց գտնելու փորձերից մինչև բաները գործելու միջոց գտնելու փորձեր», – ասել է վերևում մեջբերված պողպատաձուլական արդյունաբերության ավագ գործիչը։ Չնայած վերջին շաբաթներին Ժնևում կայացած բանակցությունները կառուցողական են եղել, նրանք ասել են, որ «դեռ շատ բան կա անելու՝ իրականում այդ միջոցը գտնելու առումով»։
Անցյալ չորեքշաբթի տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ նախարարները բրիտանական պողպատաձուլական արտադրողներին հայտնել են, որ նախատեսում են մեղմել մարտ ամսին սահմանված պողպատի ներմուծման քվոտաների խորը կրճատումները: Այնուամենայնիվ, նրանք չկարողացան արդյունաբերությանը մանրամասնել, թե ինչ փոփոխություններ կկատարվեն մինչև հուլիսի 1-ին ժամանակավոր քվոտաների ուժի մեջ մտնելը՝ նշելով, որ փոփոխությունները կախված են Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև բանակցություններից։
Քանի որ մոտենում է նոր քվոտաներ մտցնելու վերջնաժամկետը, արդյունաբերության ավագ աղբյուրը նշել է, որ Մեծ Բրիտանիայի բանակցողները պետք է իրենց կատարած ցանկացած փոփոխություն «մասամբ ճիշտ մշակեն՝ խուսափելու համար իսկապես վատ չնախատեսված հետևանքներից» ինչպես տեղական պողպատաձուլական արտադրողների, այնպես էլ ներմուծող արտադրողների համար։
«Այս ծրագրերի անհաջողության եզրը արագ մոտենում է, ուստի տնտեսությանը հսկայական ինքն իրեն պատճառված վնասից խուսափելու հնարավորությունը նեղանում է», – ասել է Բրիտանական առևտրային պալատի առևտրային քաղաքականության ղեկավար Ուիլյամ Բեյնը։
«Երկարաժամկետ լուծումը պետք է լինի այն, որ կառավարությունը համաձայնության հասնի Մեծ Բրիտանիայի քվոտաների նվիրված բաժնետոմսերի վերաբերյալ ԵՄ-ի հետ՝ որպես իր նոր քվոտաների համակարգի մաս»։
Մեծ Բրիտանիայի համար նվեր չկա
Բրիտանական արդյունաբերությունը կցանկանար տեսնել, որ կառավարությունը «սկսի այս քվոտաների վերջնական մշակումը», նախքան իր ուշադրությունը սևեռելը ավելի լայն պողպատե դաշինքի վրա, ասաց վերևում մեջբերված պողպատե արդյունաբերության առաջին ավագ աղբյուրը։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ-ն զգուշանում է չափազանց արագ քայլերից։ Մեծ Բրիտանիայի հետ արված ցանկացած հայտարարություն պետք է կշռադատվի դաշինքի հարաբերությունների հետ իր մյուս ազատ առևտրի գործընկերների հետ, քանի որ այն բանակցություններ է վարում Հնդկաստանի, Թուրքիայի, Ճապոնիայի և Հարավային Կորեայի հետ։
«Մենք գործ ունենք ոչ միայն Միացյալ Թագավորության, այլև ազատ առևտրի համաձայնագրի այլ երկրների հետ, ուստի դա երբեմն մոռացվում է Վեստմինստերյան փուչիկի մեջ», – ասաց ԵՄ դիվանագետներից մեկը։ «Խոսքը միայն Մեծ Բրիտանիայի մասին չէ, ուստի այնտեղի հանձնաժողովը պետք է իսկապես գտնի շատ նուրբ հավասարակշռություն, և, օրինակ, Նորվեգիան և Շվեյցարիան նույնպես ներգրավված են»։
Դիվանագետը հավելեց, որ երկկողմանի պողպատե ակումբը «անարդար ազդանշան կտա այլ գործընկերներին, որոնք նույնպես կարևոր են ԵՄ-ի համար»։
«Մենք չենք ցանկանում նվեր տալ Մեծ Բրիտանիային, նախքան ազատ առևտրի համաձայնագրի բոլոր երկրների հետ բանակցությունների ավարտը», – ընդգծեցին նրանք։
Բաց մի թողեք
Իսրայելը խզում է «բոլոր կապերը» Կայա Կալլասի հետ՝ ապարտհեյդի մասին մեկնաբանությունների պատճառով
ԵՄ առաջնորդները կհամախմբվեն Չինաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշման շուրջ
G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ