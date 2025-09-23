23/09/2025

Կա որևէ հոգեբույժ, ով կհամարձակվի փաստել, որ նա ադեկվատ է, չի տառապում հոգեկան որևէ հիվանդությամբ․ Հովհաննիսյան

ՀՀ-ում կամ ՀՀ-ից դուրս կա արդյոք որևէ հոգեբան կամ հոգեբույժ, որը կարդալով վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձի այսօրվա գրառումները կհամարձակվի փաստել, որ նա ադեկվատ է, չի տառապում հոգեկան որևէ հիվանդությամբ։

Քրեական գործերով մասնագիտացած իրավաբան եմ, 25 տարի շարունակ հարյուրավոր փորձաքննություններ եմ վերլուծել և կարող եմ փաստել, որ փորձաքննվողները մեղսունակ կամ սահմանափակ մեղսունակ են ճանաչվել շատ ավելի ադեկվատ վարքագծի դեպքում։

Վահան Հովհաննիսյանի ֆեյսբուքյան գրառումը

Կա՞ արդյոք որևէ հոգեբան կամ հոգեբույժ, որը կհամարձակվի փաստել, որ նա ադեկվատ է

