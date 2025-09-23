Հիմարների կամ իրենց հարմար պահին այդպիսին ձևացողների հոգեբանության մասին․ Սերժ Սարգսյան

Օրվա խորհուրդը հիմարների կամ իրենց հարմար պահին այդպիսին ձևացողների հոգեբանության մասին.
«Երբեք մի′ վիճեք հիմարների հետ, նրանք կիջեցնեն ձեզ իրենց մակարդակին, որտեղ դուք հաղթելու շանս ընդհանրապես չունեք». Մարկ Տվեն:
«Միայն երկու բան է անսահման՝ տիեզերքը և մարդկային հիմարությունը: Բայց առաջինի հետ կապված այդքան էլ վստահ չեմ». Ալբերտ Էյնշտեյն:
ՀՀ 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակ
Հ․Գ․ Հայտարարությունը թերևս ուղղված է Նիկոլ Փաշինյանին այսօրվա գրառումների համար։
