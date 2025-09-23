23/09/2025

Շրջադարձային․ ԵՄ ևս 5 պետություններ ճանաչեցին Պաղեստինը

Բելգիան, Ֆրանսիան, Մոնակոն, Մալթան և Լյուքսեմբուրգը ճանաչել են Պաղեստին պետության անկախությունը: 

Այս երկրները նմանատիպ որոշմամբ միացել են Ֆրանսիային, Մեծ Բրիտանիային, Կանադային և Ավստրալիային։

Այս երկրներն իրենց այս որոշման մասին հայտարարել են ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի գագաթնաժողովում, որն անցկացվում է Նյու Յորքի կենտրոնակայանում։

Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վեվերը հայտարարել է, որ իր երկիրը միանում է այլ պետությունների՝ Պաղեստինի պետությունը ճանաչելուն: Միևնույն ժամանակ, Բելգիայի առաջնորդը հավելել է, որ Պաղեստին պետության իրավական ճանաչումը կարող է տեղի ունենալ միայն «բոլոր պատանդների ազատ արձակումից և Պաղեստինի կառավարումից բոլոր ահաբեկչական կազմակերպությունների, ինչպիսին է ՀԱՄԱՍ-ը, հեռացումից հետո»։

Մոնակոյի իշխանությունը նույնպես միացել է ավելի քան 145 այլ երկրների՝ Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու գործընթացին:

Արքայազն Ալբերտ II-ը, ելույթ ունենալով Գլխավոր ասամբլեայում, նշել է, որ իր երկիրն ի սկզբանե պաշտպանել է Իսրայելի իրավունքը՝ «ապրել անվտանգ և ճանաչված սահմաններում և վայելել անվտանգությունը դրանցում», ինչպես նաև «պաղեստինցի ժողովրդի իրավունքը՝ ունենալ ինքնիշխան, կենսունակ և ժողովրդավարական պետություն»։

Մալթայի վարչապետ Ռոբերտ Աբելան հայտարարել է, որ երկու պետությունների լուծումը կլինի «ամենավատ հնարավոր արդյունքը» ՀԱՄԱՍ-ի համար, և որ ՀԱՄԱՍ-ը չպետք է որևէ դեր խաղա ապագա պաղեստինյան կառավարությունում։

Լյուքսեմբուրգի վարչապետ Լյուկ Ֆրիդենը հայտարարել է, որ իր երկիրը պաշտոնապես ճանաչում է Պաղեստինի պետությունը, և որ այս որոշումը նշանավորում է «հույսի հանդեպ նվիրվածության» սկիզբը։

Ֆրանսիան ճանաչում է Պաղեստինի պետականությունը։ Համապատասխան հայտարարությունը արել է նախագահ Էմանուել Մակրոնը։

«Ես այսօր հայտարարում եմ Ֆրանսիայի կողմից Պաղեստին պետության ճանաչման մասին», – ասել է Մակրոնը։ Նա հայտարարությունն արել է Նյու Յորքում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում, որտեղ տեղի է ունենում պաղեստինյան հարցի վերաբերյալ համաժողով։

Ֆրանսիան անհամբեր սպասում է ՄԱԿ-ի շրջանակներում կառուցողական երկխոսությանը և տարածաշրջանի երկրների հետ գործընկերությանը՝ կայուն խաղաղության հասնելու համար։

Ավելի վաղ Պաղեստին պետությունը ճանաչել էր Պորտուգալիան:

Բացի այդ, ավելի վաղ Կանադան, Ավստրալիան և Միացյալ Թագավորությունը ևս հաստատել են Պաղեստինը որպես անկախ պետություն ճանաչելու իրենց որոշումը։ Այս որոշումները կայացվել են Գազայի հատվածում շարունակվող հակամարտության ֆոնին և ուղղված են խաղաղ կարգավորմանն ու երկու պետությունների ստեղծման սկզբունքի իրականացմանն աջակցելուն։

