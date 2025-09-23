23/09/2025

#Ուղիղ․ Ժողովրդավարության հայկական ֆորումը. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 23/09/2025 1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

95 մլն դրամի մեկ անձից գնում «Չեխ ավտոյից»․ ՆԳ նախարարության մեքենաները սպասարկում է երկու ընկերություն

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերեվարված Մանուկյանը և Բաբայանը միջնորդել են որպես վկա կանչել Նիկոլ Փաշինյանին և Արարատ Միրզոյանին

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վահագն Արսենյանը կդառնա Վայոց Ձորի մարզպետ

22/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

#Ուղիղ․ Ժողովրդավարության հայկական ֆորումը. Տեսանյութ

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շրջադարձային․ ԵՄ ևս 5 պետություններ ճանաչեցին Պաղեստինը

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհաքաղաքական ի՞նչ ազդակ և որտեղի՞ց է ստացել Իլհամ Ալիևը

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրերս ակտիվացած էջը սուտ է տարածում. ՀՀ-ում տաքսի ծառայությունը միայն էլեկտրոմոբիլներով մատուցելու որոշում չկա

23/09/2025 infomitk@gmail.com