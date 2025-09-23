23/09/2025

Չգործող քարհանքում հայտնաբերվել են «Կալաշնիկովի» ինքնաձիգ ու զինամթերք․ մանրամասներ

23/09/2025

Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ շարունակվում են ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնումները:

Համայնքային ոստիկանության Բաղրամյանի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ սեպտեմբերի 20-ին ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգահարած քաղաքացին հայտնել է, որ զենք-զինամթերք է թողել Բաղրամյան-Շենիկ ճանապարհին գտնվող չգործող քարհանքի տարածքում։

Նշված վայրում հայտնաբերվել են «Կալաշնիկովի» ինքնաձիգ, պայթուցիչով 3 նռնակ, տարբեր տրամաչափի 190 փամփուշտ, ինքնաձիգի փամփշտատուփ։

Հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից:

