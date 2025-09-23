Ռուսաստանի ԱԴԾ նավը ժամանել է Բաքվի նավահանգիստ. մանրամասներ

Ռուսական սահմանապահ «Ռասուլ Գամզատով» նավը ժամանել է Բաքվի նավահանգիստ, հայտնել է Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը։
Այցի ընթացքում նախատեսվում է, որ ադրբեջանական և ռուսական պատվիրակությունները կփոխանակեն մտքեր երկու երկրների սահմանապահ ծառայությունների միջև իրականացվող գործողությունների վերաբերյալ, կքննարկեն Կասպից ծովում առկա օպերատիվ իրավիճակը և այլն։
Նախատեսվում է նաև ընկերական ֆուտբոլային խաղ Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության և Ռուսաստանի առափնյա պահպանության ներկայացուցիչների միջև, նաև սահմանապահ պարեկային նավերի փոխադարձ այց։
