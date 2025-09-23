Քաշովի արաղի սեզոնին չարաշահումը սրում է հոգեկան խնդիրները. Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը՝ Փաշինյանի մասին

Քաշովի արաղի սեզոնին դրա չարաշահումը սրում է հոգեկան խնդիրները: Այս մասին NEWS.am–ի հետ զրույցում նշել է ՀՀ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը։
Բագրատ Միկոյանը՝ անդրադառնալով այսօր առավոտյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ֆեյսբուքյան երկու գրառումներին։
«Կամ արաղնա պետք թարգել կամ դեղերը: Տեքստերը չեմ կարդացել քանի որ փլուշահոտը խեղդում է: Կարա թան խմի դինջանա»,– հավելել է նա։
Նշենք, որ այսօր առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանը երկու գրառում է արել Facebook–ի իր էջում, որտեղ անդրադարձել է նախկին երեք նախագահներին։
