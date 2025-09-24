24/09/2025

Առաջին իսկ օրվանից հրաժարվել եմ աշխատավարձից և 9 ամսում ՀԷՑ-ից ստացել եմ 0 դրամ

24/09/2025

9 ամիս է` նշանակվել եմ ՀԷՑ-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ:

Առաջին իսկ օրվանից հրաժարվել եմ աշխատավարձից և 9 ամսում ՀԷՑ-ից ստացել եմ 0 դրամ:

Հասանելիք աշխատավարձս ուղղվել է էներգետիկ համակարգում ցածր վարձատրվող աշխատակիցների պարգևավճարների բյուջե:

Խնդրում եմ “փաստեր” նշելուց մի նշեք այնպես, որ դրանք մարդկանց հատուկ շփոթության մեջ գցեն:

Շնորհակալություն

Նարեկ Կարապետյան

1 min read

Առեղծվածային դեպք, գերեզմանների մոտով անցնող գնացքի գծերի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդներ

23/09/2025
1 min read

Օրերս ակտիվացած էջը սուտ է տարածում. ՀՀ-ում տաքսի ծառայությունը միայն էլեկտրոմոբիլներով մատուցելու որոշում չկա

23/09/2025
1 min read

Նոր մանրամասներ բենզալցակայնում տեղի ունեցած պայթյունից

23/09/2025

1 min read

#ՈՒՂԻՂ. Սպшնվել է ընդդիմադիր համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանը. ի՞նչ է կատարվում Մերձավանում

24/09/2025
1 min read

Մերձավանի կրակոցների վայրում կան տեսախցիկներ, որոնց ձայնագրություններն առգրավվել են. կրակողը դիմել է փախուստի

24/09/2025
1 min read

Ի՞նչ միջամտություն է ծրագրում Ռուսաստանը «Թրամփի ուղու» նախագծին

24/09/2025
1 min read

Վտանգը չի անցել, ՌԴ 5 օդանավակայաններ փակվել են

24/09/2025