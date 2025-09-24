9 ամիս է` նշանակվել եմ ՀԷՑ-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ:
Առաջին իսկ օրվանից հրաժարվել եմ աշխատավարձից և 9 ամսում ՀԷՑ-ից ստացել եմ 0 դրամ:
Հասանելիք աշխատավարձս ուղղվել է էներգետիկ համակարգում ցածր վարձատրվող աշխատակիցների պարգևավճարների բյուջե:
Խնդրում եմ “փաստեր” նշելուց մի նշեք այնպես, որ դրանք մարդկանց հատուկ շփոթության մեջ գցեն:
Շնորհակալություն
Նարեկ Կարապետյան
Բաց մի թողեք
Առեղծվածային դեպք, գերեզմանների մոտով անցնող գնացքի գծերի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդներ
Օրերս ակտիվացած էջը սուտ է տարածում. ՀՀ-ում տաքսի ծառայությունը միայն էլեկտրոմոբիլներով մատուցելու որոշում չկա
Նոր մանրամասներ բենզալցակայնում տեղի ունեցած պայթյունից