Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով նախկին ներկայացուցչին մաhացած են գտել հայկական հյուպատոսարանում

Փախուստի մեջ եղած նախկին պաշտոնյա, Արցախի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով նախկին ներկայացուցիչ Բորիս Ավագյանին մահացած են գտել Սանկտ Պետերբուրգի հայկական հյուպատոսարանում։
Նա փախել էր դատարանից, որտեղ պետք է նախնական կալանքի լսումներ անցկացներ՝ ենթադրաբար ավելի քան 4.2 միլիարդ ռուբլի մաքսային տուրքերից խուսափելու համար, գրել են ԶԼՄ-ները։
Ավագյանը անգիտակից վիճակում հայտնաբերվել է զուգարանում, որտեղ եղել է մոտ 50 րոպե։
47news-ի տվյալներով՝ նա գիշերը փակվել է դիվանագիտական ներկայացուցչության զուգարանում և հրաժարվել է դուրս գալ՝ չնայած հյուպատոսության աշխատակիցների պահանջներին: Այդ առավոտյան դիվանագետները դեռևս բանակցություններ էին վարել նրա արտահանձնման վերաբերյալ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչների հետ: Ի վերջո, երբ Ավակյանը դադարել է պատասխանել զուգարանի դռան ետևից, ստիպված են եղել բացել այն: Նրա մարմինը հայտնաբերվել է ներսում։
Բորիս Ավագյանը 2010 թվականից ի վեր աշխատել է որպես Լենինգրադի մարզի Դաշնային գույքի կառավարման գործակալության (Ռոսիմուշչեստվո) պետի տեղակալ, 2014 թվականից ի վեր՝ որպես Սանկտ Պետերբուրգի հողօգտագործման և պաշտպանության գլխավոր պետական տեսուչի տեղակալ, իսկ ավելի ուշ՝ որպես պետական հողային վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ (Սանկտ Պետերբուրգի Ռոսրեեստրի գրասենյակի մաս):
Ռուսական սոցցանցերում արդեն վարկածներ են շրջանառվում նրա հնարավոր ինքնասպանության մասին:
Ըստ Mash-ի, Ավագյանը նախօրեին փախել էր դատարանի դահլիճից, որտեղ նրա նկատմամբ պետք է խափանման միջոց ընտրվեր ավելի քան 4,2 մլրդ ռուբլի մաքսատուրքերի վճարումից խուսափելու գործով:
Ավելի ուշ նա տեսաուղերձում հայտնել է, որ եկել է հյուպատոսություն, որպեսզի իրեն արտահանձնեն Հայաստան: Նա դժգոհություն էր հայտնել, որ հյուպատոսությունը չի ցանկանում ընթացք տալ գործընթացին։
Հիշեցնենք, որ Ավագյանը 2021 թվականին ներգրավված է եղել սկանդալի մեջ` Ռուսաստանում մաքսատուրքերի չվճարմամբ և ձերբակալվել է: Ընդ որում, նա հայտարարել է, որ Փաշինյանի իմացությամբ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին օգնել է արտահանման ժամանակ մաքսային խարդախություններ իրականացնել։
Հավելենք նաև Ավագյանը հետախուզվում է Երևանում սահմանի անօրինական հատման և փողերի լվացման համար։
