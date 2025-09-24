Ինչո՞ւ ապահովված չէր Վալոդյա Գրիգորյանի անվտանգությունը. Կոչ միջազգային հանրությանը

Միջազգային հանրությանը
Երեկ գիշերն իր տան դիմաց դաժանաբար սպանվել է այսօրվա իշխանության նկատմամբ միանձնյա ջախջախիչ հաղթանակ տարած ընդդիմադիր Փարաքարի համայնքապետը՝ Վալոդյա Գրիգորյանը
Ինչո՞ւ ապահովված չէր այս գործչի անվտանգությունը
Հայաստանի Հանրապետությունում աննախադեպ քանակի քաղաքական բանտարկյալների, իսկ արդեն քաղաքական սպանությունների ամենաթողության միջավայրը նաեւ ձեր արժեքներից հետնահանջի ու իրավիճակային հետեւանքային գնահատականների բացակայության արդյունք է
Ձեր կառույցները կայացել են թղթին տրված արժեքները փութաջանորեն կյանքի կոչելու հետեւանքով!
Ակնկալում եմ Ձեր հետեւողականությունն այս հանցագործության բացահայտման եւ հետագա հանցագործությունների կանխարգելման հարցում։
Գոհար Մելոյան
Բաց մի թողեք
Վալոդյան համեստ, բայց ուժեղ տղա էր, ու դա ՔՊ -ի համար խնդիր էր
Փաշինյանն ակնարկում է, որ երեկվա սպանությունը կատարվել է վրեժի շարժառիթով․ Ասլանյան
Պահանջում ենք հրաժարականներ բոլոր մակարդակներում