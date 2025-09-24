24/09/2025

Ինչո՞ւ ապահովված չէր Վալոդյա Գրիգորյանի անվտանգությունը. Կոչ միջազգային հանրությանը

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

Միջազգային հանրությանը

Երեկ գիշերն իր տան դիմաց դաժանաբար սպանվել է այսօրվա իշխանության նկատմամբ միանձնյա ջախջախիչ հաղթանակ տարած ընդդիմադիր Փարաքարի համայնքապետը՝ Վալոդյա Գրիգորյանը

Ինչո՞ւ ապահովված չէր այս գործչի անվտանգությունը

Հայաստանի Հանրապետությունում աննախադեպ քանակի քաղաքական բանտարկյալների, իսկ արդեն քաղաքական սպանությունների ամենաթողության միջավայրը նաեւ ձեր արժեքներից հետնահանջի ու իրավիճակային հետեւանքային գնահատականների բացակայության արդյունք է

Ձեր կառույցները կայացել են թղթին տրված արժեքները փութաջանորեն կյանքի կոչելու հետեւանքով!

Ակնկալում եմ Ձեր հետեւողականությունն այս հանցագործության բացահայտման եւ  հետագա հանցագործությունների կանխարգելման հարցում։

Գոհար Մելոյան

Վալոդյան համեստ, բայց ուժեղ տղա էր, ու դա ՔՊ -ի համար խնդիր էր

Փաշինյանն ակնարկում է, որ երեկվա սպանությունը կատարվել է վրեժի շարժառիթով․ Ասլանյան

Պահանջում ենք հրաժարականներ բոլոր մակարդակներում

Բորիս Ավագյանի փատաբանը հայտարարել է, որ չի հավատում ինքնաuպանության վարկածին

Բացառիկ տեսանյութ․ Ինչպես է տեղի ունեցել Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունը

Հակամարտությունն ավարտվել է, շնորհակալություն Թրամփին․ Հիքմեթ Հաջիև

Վալոդյան համեստ, բայց ուժեղ տղա էր, ու դա ՔՊ -ի համար խնդիր էր

