24/09/2025

Հակամարտությունն ավարտվել է, շնորհակալություն Թրամփին․ Հիքմեթ Հաջիև

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը հայտարարել է, որ նախկինում Վաշինգտոն այցելելիս միշտ խոսել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին, բայց հիմա ԱՄՆ-ի մայրաքաղաք է ժամանում բոլորովին նոր օրակարգի մասին ուղերձով։

«Այս հակամարտությունն ավարտվել է։ Ես կցանկանայի օգտվել այս առիթից՝ նշելու, որ մենք չափազանց շնորհակալ ենք նախագահ Թրամփին և նրա վարչակազմին՝ առաջնորդի դեր ստանձնելու և այս հակամարտության վերջնական կարգավորմանը նպաստելու համար։

Տարածաշրջանում այժմ տիրում է երկարատև խաղաղություն», – ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները, այս մասին Հաջիևը նշել է Նյու Յորքում կայացած «Միջին միջանցքի երկայնքով. հաղորդակցություն, ֆինանսներ և էներգետիկա» 6-րդ կասպիական բիզնես ֆորումում։

