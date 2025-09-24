Հակամարտությունն ավարտվել է, շնորհակալություն Թրամփին․ Հիքմեթ Հաջիև

Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը հայտարարել է, որ նախկինում Վաշինգտոն այցելելիս միշտ խոսել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին, բայց հիմա ԱՄՆ-ի մայրաքաղաք է ժամանում բոլորովին նոր օրակարգի մասին ուղերձով։
«Այս հակամարտությունն ավարտվել է։ Ես կցանկանայի օգտվել այս առիթից՝ նշելու, որ մենք չափազանց շնորհակալ ենք նախագահ Թրամփին և նրա վարչակազմին՝ առաջնորդի դեր ստանձնելու և այս հակամարտության վերջնական կարգավորմանը նպաստելու համար։
Տարածաշրջանում այժմ տիրում է երկարատև խաղաղություն», – ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները, այս մասին Հաջիևը նշել է Նյու Յորքում կայացած «Միջին միջանցքի երկայնքով. հաղորդակցություն, ֆինանսներ և էներգետիկա» 6-րդ կասպիական բիզնես ֆորումում։
