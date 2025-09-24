24/09/2025

Ո՞վ է Մերձավանում վիրավորում ստացած քաղաքացին, որ ծայրահեղ ծանր վիճակում է. մանրամասներ

Գիշերը արյունալի միջադեպ է տեղի ունեցել Մերձավանում, որի հետևանքով սպանվել է Փարաքար խոշորացված համայնքի ընդդիմադիր ղեկավար Վոլոդյա Գրիգորյանը:

Սպանության պահին Գրիգորյանի հետ է եղել նրա ընկերը՝ ՆԳՆ ոստիկանության Արարատի քրեական ոստիկանության աշխատակից Կարեն Աբրահամյանը։ Վերջինս սպանության պահին ծառայության մեջ չի եղել:

ՆԳՆ-ից հայտնել էին նաև մեկ վիրավորի մասին: Նա Վոլոդյա Գրիգորյանի մանկության ընկերն է՝ Արծրունը, ով ծանր վիրավորում է ստացել և այժմ հիվանդանոցում է:

Մեր աղբյուրը նշեց, որ Արծրունի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, այս պահին բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար:

Մեզ նաև ասացին, որ դիմակավորված անձին դեռ չեն հայտնաբերել, տարածքից բոլոր տեսաձայնագրությունները առգրավվել են:

Հիշեցնենք, Փարաքարում ՏԻՄ ընտրություններին ընդառաջ՝ փետրվարի 5-ին, սպանություն էր տեղի ունեցել Մերձավանում. վարչական ղեկավար Մհեր Ախտոյանի տան ուղղությամբ հարձակում էր տեղի ունեցել, սպանվել էր Ախտոյանների հորաքրոջ որդին՝ 29-ամյա Գրիգոր Օհանյանը, նրա ընկերներից մեկը վիրավորում ստացել:

Քրգործի շրջանակում կալանավորվել էր Վոլոդյա Գրիգորյանի եղբայրը՝ 37-ամյա Պայքար Գրիգորյանը։

