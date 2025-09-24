24/09/2025

Վտանգը չի անցել, ՌԴ 5 օդանավակայաններ փակվել են

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

Ռուսաստանի հինգ օդանավակայաններում՝ Սոչիում, Գելենջիկում, Սամարայում (Կուրումոչ), Վոլգոգրադում և Սարատովում (Գագարին), մտցվել են ինքնաթիռների ժամանման և մեկնման ժամանակավոր սահմանափակումներ՝ թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու համար։

Այս մասին հայտարարել է Օդային տրանսպորտի դաշնային գործակալության ներկայացուցիչ Արտյոմ Կորենյակոն։

«Սոչիի և Գելենջիկի օդանավակայաններ։ Մտցվել են ինքնաթիռների ժամանման և մեկնման ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Սահմանափակումները անհրաժեշտ են թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու համար», – գրել է Կորենյակոն իր Telegram ալիքում։

Սահմանափակումները տարածվել են նաև Սամարայի (Կուրումոչ) օդանավակայանի վրա։ Նմանատիպ միջոցառումներ են գործում Վոլգոգրադում և Սարատովում, որտեղ չվերթների ժամանումն ու մեկնումը կասեցվել է։ Ավելի վաղ Պենզայի մարզում մտցվել էր «Գորգ» ռեժիմ։

Այս մասին հայտնել է մարզի ղեկավար Օլեգ Մելնիչենկոն և նշել, որ տվյալ ռեժիմը ներդրվել է մարզի մի քանի շրջաններում։ Մարզում զգուշացրել են անօդաչու թռչող սարքերի հնարավոր հարձակման մասին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը Ռուսաստանը համեմատել է «թղթե վագրի» հետ

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի հեռահուշարարն անջատվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում. նա մեղավորին խոստացել է «մեծ խնդիրներ»

23/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ում ոստիկանությունը կանգնեցրել Է Մակրոնի ավտոշարասյունը. Տեսանյութ

23/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

#ՈՒՂԻՂ. Սպшնվել է ընդդիմադիր համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանը. ի՞նչ է կատարվում Մերձավանում

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերձավանի կրակոցների վայրում կան տեսախցիկներ, որոնց ձայնագրություններն առգրավվել են. կրակողը դիմել է փախուստի

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ միջամտություն է ծրագրում Ռուսաստանը «Թրամփի ուղու» նախագծին

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վտանգը չի անցել, ՌԴ 5 օդանավակայաններ փակվել են

24/09/2025 infomitk@gmail.com