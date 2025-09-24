Վտանգը չի անցել, ՌԴ 5 օդանավակայաններ փակվել են

Ռուսաստանի հինգ օդանավակայաններում՝ Սոչիում, Գելենջիկում, Սամարայում (Կուրումոչ), Վոլգոգրադում և Սարատովում (Գագարին), մտցվել են ինքնաթիռների ժամանման և մեկնման ժամանակավոր սահմանափակումներ՝ թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու համար։
Այս մասին հայտարարել է Օդային տրանսպորտի դաշնային գործակալության ներկայացուցիչ Արտյոմ Կորենյակոն։
«Սոչիի և Գելենջիկի օդանավակայաններ։ Մտցվել են ինքնաթիռների ժամանման և մեկնման ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Սահմանափակումները անհրաժեշտ են թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու համար», – գրել է Կորենյակոն իր Telegram ալիքում։
Սահմանափակումները տարածվել են նաև Սամարայի (Կուրումոչ) օդանավակայանի վրա։ Նմանատիպ միջոցառումներ են գործում Վոլգոգրադում և Սարատովում, որտեղ չվերթների ժամանումն ու մեկնումը կասեցվել է։ Ավելի վաղ Պենզայի մարզում մտցվել էր «Գորգ» ռեժիմ։
Այս մասին հայտնել է մարզի ղեկավար Օլեգ Մելնիչենկոն և նշել, որ տվյալ ռեժիմը ներդրվել է մարզի մի քանի շրջաններում։ Մարզում զգուշացրել են անօդաչու թռչող սարքերի հնարավոր հարձակման մասին։
