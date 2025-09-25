25/09/2025

ՀՀ կառավարությունը հաստատեց 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը

infomitk@gmail.com 25/09/2025 1 min read

ՀՀ կառավարությունը սեպտեմբերի 25-ին հաստատեց 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը:

Այժմ այն կուղարկվի Ազգային ժողով՝ վերջնական հաստատման համար:

Ըստ նախագծի՝ 2026 թվականին Հայաստանի համախմբված բյուջեն կկազմի.
•    Եկամուտներ՝ 3,261.8 մլրդ դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),
•    Ծախսեր՝ 3,799.3 մլրդ դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),
•    Դեֆիցիտ (պակասուրդ)՝ 537.5 մլրդ դրամ։

Միևնույն ժամանակ, 2026 թվականի համար Հայաստանի համայնքների բյուջեները նախատեսվում են.
•    Եկամուտներ՝ 347.3 մլրդ դրամ (ներառյալ պետական բյուջեից ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),
•    Ծախսեր՝ 347.3 մլրդ դրամ։

Նախագծի համաձայն, պետբյուջեի դեֆիցիտը կսահմանվի հիմնականում ծախսերի ծավալի պատճառով, իսկ համայնքների բյուջեն հավասարակշռված է՝ եկամուտներն ու ծախսերը համարժեք են։

