ՀՀ կառավարությունը հաստատեց 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը

ՀՀ կառավարությունը սեպտեմբերի 25-ին հաստատեց 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը:
Այժմ այն կուղարկվի Ազգային ժողով՝ վերջնական հաստատման համար:
Ըստ նախագծի՝ 2026 թվականին Հայաստանի համախմբված բյուջեն կկազմի.
• Եկամուտներ՝ 3,261.8 մլրդ դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),
• Ծախսեր՝ 3,799.3 մլրդ դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),
• Դեֆիցիտ (պակասուրդ)՝ 537.5 մլրդ դրամ։
Միևնույն ժամանակ, 2026 թվականի համար Հայաստանի համայնքների բյուջեները նախատեսվում են.
• Եկամուտներ՝ 347.3 մլրդ դրամ (ներառյալ պետական բյուջեից ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),
• Ծախսեր՝ 347.3 մլրդ դրամ։
Նախագծի համաձայն, պետբյուջեի դեֆիցիտը կսահմանվի հիմնականում ծախսերի ծավալի պատճառով, իսկ համայնքների բյուջեն հավասարակշռված է՝ եկամուտներն ու ծախսերը համարժեք են։
