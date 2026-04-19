Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը ժամանել է Անգոլա և ասել, որ Թրամփի հետ բանավիճելը «բնավ իր շահերից չի բխում»

Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը ժամանեց Անգոլա, քանի որ, ինչպես սպասվում է, նա կանդրադառնա կոռուպցիային և աղքատությանը։
Կամերուն այցելելուց հետո Անգոլան Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի 11-օրյա Աֆրիկա կատարած այցի երրորդ փուլն է։ Մարդիկ հույս ունեն խաղաղության կոչերի և նավթով և հազվագյուտ հանքանյութերով հարուստ երկրի տնտեսական խնդիրների լուծման հարցում։
Կամերուն այցելելուց հետո, Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը շաբաթ օրը ժամանեց Անգոլայի Լուանդա քաղաք, որտեղ նրան դիմավորեցին հավատացյալները։ Սուրբ Հայրը շուտով կդառնա Անգոլա այցելող երրորդ պապը՝ Հովհաննես Պողոս II-ից (1992) և Բենեդիկտոս XVI-ից (2009) հետո։
Միևնույն ժամանակ, շաբաթ օրը Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի ինքնաթիռով ուղևորության ժամանակ նա ասաց, որ «իր շահերից չի բխում» նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանավիճել Իրանում ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմի մասին։
Սակայն ամերիկացի պապը նաև օգտվեց առիթից՝ իրավիճակը պարզաբանելու համար՝ պնդելով, որ իր ասած ամեն ինչ ուղղված չէ Թրամփին, այլ արտացոլում է խաղաղության ավելի լայն ավետարանական ուղերձը։
Հենց որ Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը վայրէջք կատարեց Լուանդայում, նա պետք է հանդիպեր Անգոլայի նախագահ Ժուան Լուրենսոյի հետ և ելույթ ունենար, որը վերջինն էր այն ուղևորության ընթացքում, որի ընթացքում նա ուժեղացրել էր իր հռետորաբանությունը՝ Դոնալդ Թրամփի քննադատության թիրախ դառնալուց հետո։
Կիրակի օրը Սուրբ Հայրը ուղղաթիռով կմեկնի Լուանդայից մոտ 130 կիլոմետր հարավ-արևելք գտնվող Մուքսիմա գյուղ, որտեղ պորտուգալացիների կողմից կառուցված 16-րդ դարի եկեղեցին դարձել է Աֆրիկայի ամենակարևոր ուխտագնացության վայրերից մեկը։
Հինգ հարյուր տարի առաջ այս Մարիամական սրբավայրը դարձավ պորտուգալացիների կողմից իրականացվող մարդկանց անդրատլանտյան առևտրի հիմնական կետը՝ ծառայելով որպես վայր, որտեղ ստրկացված մարդիկ մկրտվում էին, նախքան Ամերիկա տեղափոխվելը։
Մուքսիմայում այժմ կառուցվում է նոր բազիլիկա, որը բազմամիլիոն դոլարանոց կառավարական նախագծի մի մասն է, որը նպատակ ունի այդ վայրը վերածել խոշոր զբոսաշրջային վայրի։
«Սա պատմական շնորհքի պահ է, խորը զգացմունքների պահ՝ արցունքներով աչքերում և երախտագիտությամբ սրտերում», – ասել է սրբավայրի ռեկտոր Հայր Մպինդի Լուբանցադիո Ալբերտոն՝ ACI Africa կաթոլիկ լրատվական կայքին տված հարցազրույցում։
Անգոլայի Վիանայի թեմի Մուքսիմայի Սուրբ Աստվածածնի հղության սրբավայրի ռեկտորը խոսել է Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի նախատեսված առաքելական այցի մասին՝ որպես երկրի համար վճռորոշ հոգևոր պահ։
Տասնյակ հազարավոր հավատացյալներ են սպասվում այնտեղ՝ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդին տեսնելու համար։ Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի համաշխարհային խաղաղության կոչերը, հավանաբար, արձագանք կգտնեն Անգոլայում, որը 2002 թվականին դուրս եկավ 27-ամյա քաղաքացիական պատերազմից, որը բռնկվեց 1975 թվականին Պորտուգալիայից անկախացումից հետո։
Խաղաղության կոչերից բացի, Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը, ինչպես սպասվում է, կանդրադառնա երկրում կոռուպցիայի և շահագործման հարցին, որտեղ, չնայած իր հսկայական բրածո վառելիքի պաշարներին, բնակչության մեկ երրորդը ապրում է աղքատության գծից ցածր։
Անգոլան ներկայումս Աֆրիկայի չորրորդ խոշորագույն նավթարտադրողն է և ընդգրկվում է աշխարհի լավագույն 20 երկրների շարքում՝ ըստ Միջազգային էներգետիկ գործակալության։ Այն նաև աշխարհում ադամանդի երրորդ խոշորագույն արտադրողն է և ունի ոսկու և հազվագյուտ մետաղների զգալի պաշարներ։
Այնուամենայնիվ, չնայած իր բազմազան բնական պաշարներին, Համաշխարհային բանկը 2023 թվականին գնահատել է, որ բնակչության ավելի քան 30%-ը ապրում է օրական 1.83 եվրոյից պակաս եկամուտով։
Անգոլան ունի մոտ 38 միլիոն բնակչություն, և անգոլացիների 44%-ը կաթոլիկներ են։ Երկիրը անկախություն է ձեռք բերել Պորտուգալիայից 1975 թվականին, բայց դեռևս կրում է ավերիչ քաղաքացիական պատերազմի սպիները, որը սկսվեց շուտով դրանից հետո և տևեց վերելքներով ու վայրէջքներով 27 տարի՝ մինչև 2002 թվականին ավարտվելը։ Հաշվարկվում է, որ ավելի քան կես միլիոն մարդ կորցրել է իր կյանքը։
Անգոլա կատարած չորսօրյա այցի ընթացքում Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը իր ուղերձը կուղղի հատկապես երիտասարդներին՝ ձգտելով նրանց հույս և բուժում պարգևել, հայտարարել է Վատիկանը։
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի Աֆրիկյան մայրցամաքային շրջագայությունը ներառում էր կանգառներ Ալժիրում և Կամերունում, Անգոլա այցելելուց հետո Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը իր վերջին կանգառը կնշի Հասարակածային Գվինեայում։
