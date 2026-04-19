Իսպանիայի վարչապետ Սանչեսը ստեղծում է Թրամփի դեմ կոալիցիա՝ փնտրելով քաղաքական փրկարար օղակ հայրենիքում

Իսպանիայի վարչապետը գլխավորեց առաջադեմ համաժողովը Բարսելոնայում, որը միավորեց MAGA քաղաքականությանը դեմ հանդես եկող համաշխարհային առաջնորդներին, մինչդեռ Բրազիլիայի Լուլան քննադատեց ռազմական առաջնորդներին և տեխնոլոգիական միլիարդատերերին:
«Նրանք ոչնչացնում են ժողովրդավարությունը, աշխատողներին և բնությունը»:
Պեդրո Սանչեսը այս շաբաթավերջին Բարսելոնայում համախմբեց համաշխարհային առաջնորդներին երկօրյա համաժողովում, որը կոչվում էր «առաջադեմ CPAC», իրեն թագադրելով որպես միջազգային ձախերի առաջնորդ, միաժամանակ պայքարելով հայրենիքում աճող մարտահրավերների դեմ:
Իսպանացի առաջնորդը զգուշացրեց միջազգային «ռեակցիոն ալիքի» մասին, որը կստիպի ատելության խոսքը, սեքսիզմը, պատերազմը և պառակտումը՝ առանց բացահայտորեն անվանելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին:
«Կարևոր չէ, թե որքան են նրանք գոռում կամ որքան ստեր են տարածում», – ասաց Սանչեսը շաբաթ օրը իր ելույթում: «Ռեակցիոն, ծայրահեղ աջերի ժամանակն ավարտվել է»:
Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան կրկնեց այդ դիտողությունները՝ քննադատելով նրանց, «ովքեր իրենց անվանում են հայրենասեր, բայց իրենց ինքնիշխանությունը վաճառքի են հանում և կոչ են անում պատժամիջոցների»:
Բարսելոնայի Ֆիրա դահլիճում լսվում էին «Ո՛չ պատերազմին» վանկարկումներ։
Հյուրերի ցանկում էին Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսան, Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պետրոն և Մեքսիկայի նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումը։ Երեքն էլ բախվել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ սակագների և միգրացիայի շուրջ, մինչդեռ Հարավային Աֆրիկան նույնպես բախվել է «սպիտակամորթների դեմ» ռասիզմի մեղադրանքների հետ՝ պնդումներ, որոնք կրկնել է տեխնոլոգիական միլիարդատեր Էլոն Մասկը։
Եվրոպական պատվիրակության կազմում էին Գերմանիայի փոխկանցլեր Լարս Քլինգբեյլը, Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Լամմին, Իտալիայի ընդդիմության առաջնորդ Էլի Շլեյնը և բելգիացի քաղաքական գործիչ Պոլ Մագնետը։ Հարուստներին հարկելու հարցերով զբաղվող տնտեսագետ Գաբրիել Ցուկմանը նույնպես ներկա էր։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան վերջին րոպեին չեղյալ հայտարարեց այցը՝ անձնական պատճառներով, և բաց թողեց հավաքույթը, որը, հնարավոր է, չափազանց քաղաքական էր համարվում իր դերի համար։
Մեքսիկացի Շեյնբաումը մասնակցել է ժողովրդավարությունների պաշտպանությանը նվիրված միջոցառմանը, բայց չի միացել շաբաթ օրը կայացած ավելի քաղաքական հանրահավաքին։ ԱՄՆ-Մեքսիկա-Կանադա առևտրային համաձայնագիրը վերանայվում է Թրամփի վարչակազմի կողմից, և պայմանների վերաբերյալ նուրբ բանակցություններ են ընթանում։
Առաջադեմ CPAC-ը կհակազդի գլոբալ MAGA-ին
Սանչեսը նշել է, որ Բարսելոնայի համաժողովը, որը ոչ պաշտոնապես ներկայացվել է որպես CPAC պահպանողական հավաքի ձախակողմյան պատասխան, կծառայի «առաջադեմ ուժերի» միավորմանը մեկ դրոշի ներքո: Պատրաստություններին մասնակցող աղբյուրը ասել է, որ Բրազիլիան խնդրել է Իսպանիային տեղափոխել միջոցառումը ավելի վաղ՝ գարուն, և ապրիլն ի վերջո ընտրվել է որպես ամսաթիվ:
Չնայած առաջնորդներից ոչ մեկը անունով չհիշատակեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ամերիկացի առաջնորդի մասին հղումները բազմիցս հայտնվեցին՝ նրա քաղաքականության քննադատության հետ մեկտեղ: Տոկոսադրույքներից մինչև Իրանի դեմ պատերազմը, պաշտոնյաները կոչ արեցին առաջադեմ արձագանքել «ռեակցիոն ալիքին»:
Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Վալցը, որը Հիլարի Քլինթոնի հետ առաջադրվել էր Դոնալդ Թրամփի դեմ նրա անհաջող նախագահական մրցավազքում, շաբաթ օրը ելույթ ունեցավ մեծ բազմության առջև՝ Թրամփին նկարագրելով որպես «ակտիվացնող»՝ առանց իրական ծրագրի:
Վալցը դատապարտեց Թրամփի օրոք թվացյալ ավտորիտար շեղումը՝ առաջարկելով, որ «մենք պետք է դա անվանենք այն, ինչ կա: Դա ֆաշիզմ է: Կամ առնվազն դա ֆաշիստական հետաքրքիր է, ինչպես նրանք կլինեին»:
Բրազիլիայի նախագահ Լուլան միացավ Իրանի պատերազմի քննադատությանը և ողջունեց Իսպանիայի որոշումը՝ ԱՄՆ ուժերին Իրանին հարվածելու համար իսպանական ռազմական բազաների օգտագործման թույլտվությունը մերժելու համար։
«Ես ուզում եմ ողջունել ընկերոջս՝ Պեդրո Սանչեսին, իր քաջությունը (ոչ ասելու) ունենալու համար», – ավելացրեց Լուլան։
Դժվար շաբաթ Սանչեսի համար հայրենիքում
Հաճախ անկախ դիրքորոշում ընդունելով՝ Ղազայից մինչև Իրանի պատերազմ, Իսպանիայի վարչապետը գրավել է համաշխարհային լսարան՝ գլխավորելով ձախակողմյան առաջնորդների մի խումբ։
Մարտ ամսին սոցիալիստական կուսակցությունների և միջազգային ձախերի համար համաժողով կազմակերպելու ծրագրերի մասին։
Սանչեսը փորձել է օգտվել Իրանի պատերազմի և Թրամփի ոչ ժողովրդականության վերաբերյալ հանրային դժգոհությունից՝ իր միջազգային հեղինակությունը բարձրացնելու համար։
Նրա դիրքորոշումը նրան արժանացել է ծափահարությունների, ինչպես նաև Սպիտակ տան քննադատության։
Թրամփը բազմիցս ասել է, որ «ոչ մի կապ չի ուզում ունենալ Իսպանիայի հետ» և Սանչեսին քննադատել է որպես վատ առաջնորդ, որը «չի վճարում» իր արդար բաժինը ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության համար։ Նա նաև սպառնաց լիակատար առևտրային շրջափակում մտցնել, չնայած որևէ միջոցառում դեռևս չի հայտարարվել։
Համագումարը Իսպանիայի վարչապետի համար դժվար շաբաթ է ամփոփում, քանի որ նրա կինը՝ Բեգոնյա Գոմեսը, մեղադրվել է կոռուպցիայի մեջ և երկու տարվա հետաքննությունից հետո պետք է դատարանի առաջ կանգնի։ Զույգը հերքել է որևէ հանցանք։
Սանչեսին մոտ կանգնած աղբյուրները գործը որակում են որպես քաղաքական դրդապատճառներով և ակնկալում են, որ Գոմեսը կարդարացվի։
