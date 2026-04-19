Եվրոպայի «Հայրենասերները» Միլանում հանրահավաք են անցկացնում ներգաղթի դեմ, մինչդեռ Սալվինին աջակցում է ռուսական նավթին

Աջ ծայրահեղ առաջնորդները հանդիպել են Միլանում՝ կոչ անելով մշակել Եվրոպայում ներգաղթի ներդրման ծրագիր: Լիգայի ղեկավար Սալվինին առաջարկում է միավորների վրա հիմնված բնակության թույլտվություն և քննադատում է ԵՄ-ին էներգետիկ ճգնաժամին արձագանքելու համար՝ աջակցելով ռուսական նավթի վերաբացմանը:
Հազարավոր մարդիկ շաբաթ օրը Միլանում մասնակցել են «Տերերը մեր սեփական տանը» ցույցին, որը կազմակերպվել է Լիգայի և «Հայրենասերներ Եվրոպայի համար» խմբի կողմից: Մինչև Պիացցա Դուոմո հասնելը, մոտ երկու հազար մարդ երթով անցել է քաղաքի կենտրոնով՝ գլխավորելով «Made in Italy» արշավին աջակցող տրակտոր և եռագույն գոտի կրող Լիգայի քաղաքապետեր:
Բեմում Լիգայի առաջնորդ և փոխվարչապետ Մատեո Սալվինին իր ելույթը սկսել է հիշելով Ջակոմո Բոնջորնիին, ով ծեծի էր ենթարկվել երկու երիտասարդների կողմից Մասսայում. «Որպես համայնք, մենք պետք է ներողություն խնդրենք ձեզանից, քանի որ դուք չեք կարող մահանալ պարզապես մեկին լավ վարվելակերպ հիշեցնելու համար», – ասել է փոխվարչապետը՝ նաև հարգանքի տուրք մատուցելով Լիգայի հիմնադիր Ումբերտո Բոսիին, ով մահացել է մարտի 19-ին:
Այնուհետև Սալվինին հարգանքի տուրք մատուցեց Վիկտոր Օրբանին, որը պարտվեց Հունգարիայում վերջերս կայացած ընտրություններում: «Դուք պաշտպանել եք սահմանները և պայքարել մարդկանց և զենքի ապօրինի առևտրով զբաղվողների դեմ. եկեք միասին շարունակենք այս պայքարը ազատության և օրենքի գերակայության համար», – ասաց Սալվինին։
Արտագաղթ և միավորների վրա հիմնված բնակության թույլտվություն
Արտագաղթի քաղաքականության վերաբերյալ Սալվինին ներկայացրեց «վերագաղթի» հայեցակարգի և քաղաքացիության նոր արժանիքների վրա հիմնված համակարգի վրա հիմնված տեսլական:
Լիգայի առաջնորդն ասաց, որ «արտագաղթը չի նշանակում փողոցում հանդիպած բոլորին հեռացնել, այլ որ բնակության թույլտվությունը և քաղաքացիությունը վստահության ակտ են: Մենք ձեզ երաշխավորում ենք արտոնություններ և անվճար առողջապահություն, բայց եթե սխալներ թույլ տաք, ինչպես միավորների վրա հիմնված վարորդական իրավունքի դեպքում, կլինի նաև միավորների վրա հիմնված բնակության թույլտվություն. մի շարք սխալներից հետո դուք վերադառնում եք ձեր սեփական երկիր»:
Լիգայի առաջնորդը և փոխվարչապետը նաև վերահաստատեց իր մտադրությունը՝ առաջնահերթություն տալ մշակութային առումով մոտ միգրացիոն հոսքերին. «Մենք ցանկանում ենք առաջնահերթություն տալ ներգաղթին այն երկրներից, որոնք մեզ մոտ են մշակույթով և արժեքներով, ապահովելու իրական ինտեգրացիա, այլ ոչ թե քաոս, որը գլոբալիստական ձախերին ծառայում է գործարաններում աշխատողներին ավելի քիչ վճարելու համար»։
Սալվինին դեմ է էներգետիկ կարանտինի գաղափարին
Այնուհետև նա անցավ Եվրամիության տնտեսական կառավարման խիստ քննադատության։ Սալվինին մերժեց էներգետիկ նոր կարանտինների հեռանկարը և կոչ արեց «կասեցնել Կայունության պակտի կանոնները և իտալացիների փողերը դժվարությունների մեջ գտնվող իտալացիներին օգնելու համար օգտագործելու հնարավորությունը», նաև կոչ անելով դադարեցնել ռուսական գազի նկատմամբ պատժամիջոցները։
«Մարսեցիների կողմից ղեկավարվող Եվրոպական հանձնաժողովը և Արժույթի միջազգային հիմնադրամը» որակելով որպես չարամիտ զույգ, փոխվարչապետը Միացյալ Նահանգները որպես օրինակ նշեց Մոսկվայի հետ էներգետիկ առևտրի վերսկսման համար՝ եզրակացնելով. «Եթե նրանք դա անում են Վաշինգտոնում, ապա պետք է դա անեն նաև Բրյուսելում»։
Նա նաև անդրադարձավ արդարադատության հանրաքվեի պարտությանը. **«**Ընտանիքը, որը հաղթում կամ պարտվում է, միասին է վերականգնվում և աճում: Հանրաքվեում «Ոչ» կուսակցության հաղթանակից հետո մենք ավելի միասնական, ուժեղ և վճռական ենք համատեղ աշխատելու՝ առանց վախենալու արագացնել իտալացիներին անհրաժեշտ բարեփոխումները», – ասաց Սալվինին՝ ընդգծելով, որ կառավարող մեծամասնությունը մնում է ամուր։
Հայրենասերները միավորվում են Սալվինիի շուրջ
«Եվրոպայի համար հայրենասերներ» կազմակերպությանը պատկանող բազմաթիվ եվրոպացի առաջնորդներ բեմ բարձրացան՝ ամրապնդելով ազգային սահմանների պաշտպանության ուղերձը: Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը շեշտեց, որ «Հայրենասերները ներկայացնում են այն Եվրոպան, որտեղ սահմանները պաշտպանված են»։
Կոշտ խոսքեր հնչեցին նաև «Ազատության համար» կուսակցության հիմնադիր Գերտ Վիլդերսի կողմից, որը դատապարտեց ուրբաթ երեկոյան Միլանում երկու երիտասարդ հոլանդացիների նկատմամբ երկու միգրանտների կողմից կատարված հարձակումը և սեռական բռնությունը՝ հայտարարելով. «Մենք պետք է դադարեցնենք իսլամական երկրներից ներգաղթը, բավական է, նույնիսկ մեկին մի կողմ դրեք. նրանք հանցագործներ են, որոնք ցանկանում են հետևել շարիաթի օրենքներին»։
Միջազգային պատվիրակությունը լրացրեցին Ֆրանսիայից Ջորդան Բարդելլան, Իսպանիայից Սանտյագո Աբասկալը և Ավստրիայից Ուդո Լանդբաուերը։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին անդրադառնալով՝ Բարդելան ասել է, որ «Ֆրանսիայում «Ազգային հանրահավաքի» հաղթանակը կլինի ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլև Եվրոպայի բոլոր ազգերի հաղթանակը»։
Vox-ի առաջնորդ Աբասկալը քննադատել է Իսպանիայի Սանչեսի կառավարությանը միգրանտների զանգվածային օրինականացման համար՝ հավելելով. «Ահա թե ինչու է կարևոր, որ մենք՝ «Հայրենասերներս», միասնական մնանք՝ պաշտպանելով մեր սահմանները, ինչպես դա արել են Մատեո Սալվինին և Իտալիայի կառավարությունը»։
Ավստրիայի «Ազատություն» կուսակցության (FPÖ) անդամ Լանդբաուերը մտահոգություն է հայտնել մայրցամաքի մշակութային ինքնության վերաբերյալ՝ ներկայիս իրավիճակը որակելով որպես սպառնալիք «մենք բոլորս սիրում ենք այն Եվրոպային, որն այժմ վտանգի տակ է»։
«Հայրենասերների» հավաքին զուգահեռ, Միլանում լարվածության աճ էր գրանցվել հակառակորդների և սոցիալական կենտրոնների կողմից կազմակերպված բողոքի երթերի ժամանակ։ Մոտ հինգ հազար ցուցարարներ երթով անցել են՝ վանկարկելով «ֆաշիստներ, դուրս Միլանից», փորձելով ճեղքել ոստիկանական պատնեշը Վիա Բորգոնյայում և հասնել Պիացցա Դուոմո։
Ոստիկանները պատասխանել են ջրցան մեքենաներով՝ հրավառությունների, ծխային ռումբերի և շշերի նետումը զսպելու համար։ Բախումներից հետո «Անտիֆա» կոլեկտիվների երթը շարժվել է դեպի Պիացցա Մեդալիե դ’Օրո, մինչդեռ ցուցարարները դատապարտել են «Հայրենասերների» ներկայությունը քաղաքի սրտում։
