25/09/2025

Ղրղզստանի խորհրդարանն ինչու է ինքնալուծարվել

infomitk@gmail.com 25/09/2025 1 min read

Ղրղզստանի խորհրդարանի անդամները քննարկել և ընդունել են վաղաժամկետ ինքնալուծարման մասին օրինագիծը, հաղորդում է օրենսդիր մարմնի մամուլի ծառայությունը։

Նախաձեռնող խմբի առաջարկը ստացել է նիստին ներկա 89 անդամներից 84-ի աջակցությունը։ Խումբն առաջարկել է վաղաժամկետ հրաժարական տալ՝ ընտրական համակարգը վերանայելու համար։

Նախաձեռնողները բացատրել են, որ Սահմանադրության համաձայն՝ խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են 2026 թվականի նոյեմբերին, իսկ նախագահական ընտրությունները՝ 2027 թվականի հունվարին։

Նրանք կարծում են, որ նման կարճ ժամկետները կհանգեցնեն ավելորդ ծախսերի և դժվարություններ կստեղծեն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար։

«Երկու կարևոր քաղաքական իրադարձությունների՝ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների միջև տարբերությունը կարճ է, ուստի երկրում քաղաքական համակարգը և կայունությունը ամրապնդելու համար նախաձեռնող խումբը առաջարկել է, որ խորհրդարանը կամավոր հրաժարական տա», – հայտարարել է նախաձեռնության հեղինակներից մեկը՝ Ուլան Պրիմովը։

Ղրղզստանի ներկայիս 7-րդ գումարման խորհրդարանը կշարունակի գործել մինչև նոր ընտրությունների ամսաթվի պաշտոնական հրապարակումը։ Վաղաժամկետ ընտրություններ նշանակելու մասին հրամանագիրը պետք է ստորագրի Ղրղզստանի նախագահը։

Ընտրությունները կանցկացվեն նոր համակարգով. նախատեսված է 30 ընտրատարածք, որոնցից յուրաքանչյուրը կընտրի երեք պատգամավոր (երկու տղամարդ և մեկ կին):

Բաց մի թողեք

1 min read

«Շերեմետևո» օդանավակայանի թռիչքուղում ուղևորատար ինքնաթիռներ են բախվել

25/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանից ռազմական կործանիչներ են ստացել

25/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիայի ՊՆ նախարարի ինքնաթիռը հարձակման է ենթարկվել․ Լուսանկար

25/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սկանդալ են բեմադրում, թե իբր Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը գաղտնի նամակագրվում է Մակրոնի հետ․ Լուսանկար

25/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանադայի դեսպանն այցելել է ՀՀ-ում ԵՄ դիտորդական առաքելության Կապանի օպերատիվ բազա. Լուսանկար

25/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորաբացում մտել են չինացիների տուն ու հափշտակել 40 հազար ԱՄՆ դոլար

25/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռացվի Հայաստանի կառավարչի պաշտոնից․ Դավիթ Համբարձումյան

25/09/2025 infomitk@gmail.com