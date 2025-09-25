Ղրղզստանի խորհրդարանն ինչու է ինքնալուծարվել

Ղրղզստանի խորհրդարանի անդամները քննարկել և ընդունել են վաղաժամկետ ինքնալուծարման մասին օրինագիծը, հաղորդում է օրենսդիր մարմնի մամուլի ծառայությունը։
Նախաձեռնող խմբի առաջարկը ստացել է նիստին ներկա 89 անդամներից 84-ի աջակցությունը։ Խումբն առաջարկել է վաղաժամկետ հրաժարական տալ՝ ընտրական համակարգը վերանայելու համար։
Նախաձեռնողները բացատրել են, որ Սահմանադրության համաձայն՝ խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են 2026 թվականի նոյեմբերին, իսկ նախագահական ընտրությունները՝ 2027 թվականի հունվարին։
Նրանք կարծում են, որ նման կարճ ժամկետները կհանգեցնեն ավելորդ ծախսերի և դժվարություններ կստեղծեն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար։
«Երկու կարևոր քաղաքական իրադարձությունների՝ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների միջև տարբերությունը կարճ է, ուստի երկրում քաղաքական համակարգը և կայունությունը ամրապնդելու համար նախաձեռնող խումբը առաջարկել է, որ խորհրդարանը կամավոր հրաժարական տա», – հայտարարել է նախաձեռնության հեղինակներից մեկը՝ Ուլան Պրիմովը։
Ղրղզստանի ներկայիս 7-րդ գումարման խորհրդարանը կշարունակի գործել մինչև նոր ընտրությունների ամսաթվի պաշտոնական հրապարակումը։ Վաղաժամկետ ընտրություններ նշանակելու մասին հրամանագիրը պետք է ստորագրի Ղրղզստանի նախագահը։
Ընտրությունները կանցկացվեն նոր համակարգով. նախատեսված է 30 ընտրատարածք, որոնցից յուրաքանչյուրը կընտրի երեք պատգամավոր (երկու տղամարդ և մեկ կին):
