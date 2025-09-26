26/09/2025

ՆԳՆ-ում պաշտոնանկություններ են․ Լուսանկար

Պաշտոնանկությունները շարունակվում են. ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Արթուր Բդոյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։

Այս մասին հայտնեց ՀՀ ՆԳՆ մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը:

Նշենք, որ պաշտոնանկությունները Փարաքարի համայքապետի սպանության ֆոնին են։

