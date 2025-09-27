Հրազենային վիրավորում ստացած Մասիս Ասատրյանը հիվանդանոցում մահացել է․ նոր մանրամասներ

Այսօր՝ սեպտեմբերի 27-ին, կրակոցներ են հնչել Արմավիրի մարզում։
ժամը 19:40-ի սահմաններում։ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում և նույն վարչության Արմավիրի քրեական վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Արաքս գյուղում կրակոցներ են հնչել և կա վիրավոր։
Տեղում պարզվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունը հավաստի է։ Այս պահին ոստիկանները և պարեկները պարզում են վիրավորի ինքնությունը։
Դեպքի վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացիներ նշում էին, որ կրակոցներ արձակողը գյուղում հայտնի է որպես հոգեկան խնդիրներ ունեցող
Ըստ նոր մանրամասների՝ հրազենային վիրավորում ստացած Մասիս Ասատրյանը հիվանդանոցում մահացել է
Բաց մի թողեք
Տավուշի նախկին մարզպետ Հովիկ Աբովյանից բռնագանձվել է 1,5 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք շուրջ 608 միլիոն դրամ. Լուսանկար
Մերձավանում տեղի ունեցած uպանության դեպքով ձերբակալվել է 1 անձ․ նոր մանրամասներ. Լուսանկարներ
Մայրը հայտնել է, որ 14-ամյա տղային տարել են ջրամբարի հարակից տարածք և ստիպել, որ գողությունում մասնակցություն խոստովանի