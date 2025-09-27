27/09/2025

Հրազենային վիրավորում ստացած Մասիս Ասատրյանը հիվանդանոցում մահացել է․ նոր մանրամասներ

infomitk@gmail.com 27/09/2025 1 min read

Այսօր՝ սեպտեմբերի 27-ին, կրակոցներ են հնչել Արմավիրի մարզում։

ժամը 19:40-ի սահմաններում։ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում և նույն վարչության Արմավիրի քրեական վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Արաքս գյուղում կրակոցներ են հնչել և կա վիրավոր։

Տեղում պարզվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունը հավաստի է։ Այս պահին ոստիկանները և պարեկները պարզում են վիրավորի ինքնությունը։

Դեպքի վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացիներ նշում էին, որ կրակոցներ արձակողը գյուղում հայտնի է որպես հոգեկան խնդիրներ ունեցող

Ըստ նոր մանրամասների՝ հրազենային վիրավորում ստացած Մասիս Ասատրյանը հիվանդանոցում մահացել է

Բաց մի թողեք

1 min read

Տավուշի նախկին մարզպետ Հովիկ Աբովյանից բռնագանձվել է 1,5 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք շուրջ 608 միլիոն դրամ. Լուսանկար

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերձավանում տեղի ունեցած uպանության դեպքով ձերբակալվել է 1 անձ․ նոր մանրամասներ. Լուսանկարներ

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայրը հայտնել է, որ 14-ամյա տղային տարել են ջրամբարի հարակից տարածք և ստիպել, որ գողությունում մասնակցություն խոստովանի

27/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 28-ի աստղագուշակ․ Բարենպաստ օր է ապագայի ծրագրեր կազմելու և այն մարդկանց հետ քննարկելու համար

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բացառիկ մանրամասներ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունից, տեսագրությունում ձայնը փակված է և չի լսվում «խփի» հրահանգը

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

30-ամյա տղամարդը հոսանքահարվել է և մոտ 3 մետր բարձրությունից վայր ընկել․ բժիշկները արձանագրել են նրա մահը

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը հույս ունի, որ տեսանելի ապագայում Հայաստանի ու Թուրքիայի միջպետական սահմանը լիարժեք կբացվի

27/09/2025 infomitk@gmail.com