28/09/2025

Մինչ մեզ վրա ինքնամոռաց խաղաղություն են վաճառում …

infomitk@gmail.com 28/09/2025 1 min read

ՄԱԿ-ի ամբիոնից Փաշինյանը հարց է տալիս չգիտեմ ում, երևի տիեզերքին ասելով ՝ «Ադրբեջանի նախագահը տարբեր ամբիոններից խոսում է Հայաստանի իբր կապիտուլյացիայի մասին։

Ո՞րն է ահռելի պոզիտիվ բովանդակության պայմաններում օբյեկտիվ իրականության հետ կապ չունեցող ագրեսիվ ենթատեքստերի հոլովումը»:

Պատասխանում եմ ՄԱԿ-ի ամբիոնից կատարյալ դատարկ դահլիճում երևի տիեզերքին ուղղված Փաշինյանի հարցին:

Քաղաքականությունը բարդ, բազմաշերտ գործ է «լրագրիչություն չէ»: Քո ասած «ահռելի պոզիտիվ բովանդակության» սպասարկումը քեզ տվել են որպես խաղալիք մի ողջ ժողովրդի հետ խաղալու համար, ոչ թե դրան հավատալու կամ վստահելու համար:

Եթե դու էդ «ահռելի պոզիտիվ բովանդակության» խայծը կերել ես ու ստորագրվել դրա տակ, դա չի նշանակում, որ քեզ դա տվողը և դրանով կերակրողը ևս դա ընկալելու է որպես իրողություն և հետևի դրան: Ավելին, ոչ թե չի ընկալելու և հետևի այլ քո օգնությամբ մաշելու և սնանկացնելու է բոլորիս:

P.S. Մինչ մեզ վրա ինքնամոռաց խաղաղություն են վաճառում, շուրջ երկու ամիս է տալիս եմ մեկ հարց բոլորին: «Արդյո՞ք Ալիևի և Փաշինյանի ընկալումները ստորագրված փաստաթղթի դրույթների վերաբերյալ նույնն են»: Այն, որ դրանք նույնը չեն արդեն բացահայտ է:

Եթե դրանք նույնը չեն, ինչի՞ տակ է ստորագրել Փաշինյանը, ինչ իրավունքով և ո՞վ է շարունակելու գնել այս ֆարսը:

Վլադիմիր Մարտիրոսյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքական դասը բեթար ա, քանի որ ամեն ինչից զատ նաեւ շառլատան ա․ Արգիշտի Կիվիրյան

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվս մի հաստատում, որ ՔՊ-ն է կազմակերպել Փարաքարի համայնքապետի դեմ ահաբեկչությունը

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուջեի նախագծում բանակին և գիտությանը ուղղվող ծախսերը պետք մշտապես ավելացվեն և ոչ թե կրճատվեն

28/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքական դասը բեթար ա, քանի որ ամեն ինչից զատ նաեւ շառլատան ա․ Արգիշտի Կիվիրյան

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվս մի հաստատում, որ ՔՊ-ն է կազմակերպել Փարաքարի համայնքապետի դեմ ահաբեկչությունը

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քանդակագործի երազանքը կատարվեց

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուջեի նախագծում բանակին և գիտությանը ուղղվող ծախսերը պետք մշտապես ավելացվեն և ոչ թե կրճատվեն

28/09/2025 infomitk@gmail.com