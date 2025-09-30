30/09/2025

Նիկոլի պես ղեկավար ունեցող երկրները հատուցում են տարածքով, կյանքերով, արժանապատվությամբ. Զաքարյան

Արտակ Զաքարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է.

«Երեկ աշխարհին ներկայացվեց խաղաղության ևս մեկ հավակնոտ ծրագիր: Հարյուրամյակներ տևող Իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը, Գազայի մասով հայտարավում է ուծված՝ ըստ ԱՄՆ Նախագահ Դոնալդ Ջ. Թրամփի համապարփակ ծրագրի։

Ըստ պլանի՝ Գազան կդառնա ապառադիկալացված գոտի, ահաբեկչությունից զերծ և որևէ սպառնալիք չի ներկայացնի իր հարևանների համար։

Գազան կվերականգնվի և կապահովվի բնակիչների բարեկեցությունը:

Եթե ​​կողմերը համաձայնվեն այս առաջարկին, պատերազմը կավարտվի։ Իսրայելական ուժերը, գերիների ազատ արձակմանը զուգահեռ կհեռանան համաձայնեցված գծից։ Այդ ընթացքում կդադարեցվեն բոլոր տիպի ռազմական գործողություններն ու ռմբակոծությունները:

Այս համաձայնագրի հրապարակային ընդունումից հետո, 72 ժամվա ընթացքում բոլոր գերիները կվերադարձվեն։

Նրանց ազատ արձակումից հետո Իսրայելը կազատի 250 ցմահ բանտարկյալների, ինչպես նաև 2023թ. հոկտեմբերի 7-ից հետո ձերբակալված 1700 Գազայի բնակիչների։

Բոլոր գերիների վերադարձից հետո՝ Համասի այն ներկայացուցիչները, որոնք կհամաձայնվեն խաղաղ համակեցությանը և զինաթափմանը, կստանան համաներում: Նրանք, ովքեր ցանկանում են լքել Գազան, կստանան անվտանգ անցում դեպի ընդունող երկրներ:

Համաձայնությունը կյանքի կոչելուց հետո Գազայում կգործեն ՄԱԿ-ի հումանիտար առաքելությունները:

Գազան կկառավարվի անցումային իշխանության՝ տեխնոկրատական, ապաքաղաքական պաղեստինյան կոմիտեի կողմից, որը պատասխանատու կլինի հանրային ծառայությունների մատուցման և Գազայի համայնքապետարանների գործունեության համար։

Կոմիտեն կազմված կլինի համապատասխան որակավորում ունեցող պաղեստինցիներից և միջազգային փորձագետներից, նոր միջազգային անցումային մարմնի՝ «Խաղաղության խորհրդի» վերահսկողության և հսկողության ներքո, որը կղեկավարի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Ջ. Թրամփը։

Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեյրը, և այլ երկրների ղեկավարներ նույնպես կներգրավվեն այդ խորհրդում։ Այն կապահովի Գազայի վերակառուցման նախագիծը և ֆինանսավորումը՝ մինչև Պաղեստինյան ինքնավարության կողմից համապատասխան բարեփոխումների ավարտը։ Գազայում խրախուսվելու և արտոնյալ պայմաններ են ստեղծվելու միջազգային ներդրումային ծրագրերի համար՝ կյանքի պայմանները բարելավվելու և նոր աշխատատեղեր ստեղծելու համար:

Ոչ ոք ստիպողաբար չի լքելու Գազան և հարգվելու են բոլորի իրավունքները:

Սաուդյան Արաբիայի, Հորդանանի, ԱՄԷ-ի, Կատարի, Եգիպտոսի, Թուրքիայի, Պակիստանի, Ինդոնեզիայի և այլ արաբական երկրների արտաքին գործերի նախարարները համատեղ հայտարարություն են տարածել, որում ողջունել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ջանքերը՝ ուղղված Գազայում պատերազմը դադարեցնելուն։

Պաղեստինի և Գազային աջակցող արաբական և իսլամական երկրներն ըստ էության ողջունում են Թրամփի ծրագիրը: Այն ողջունում է նաև Իսրայելը, որի հինգ գլխավոր պայմանները բավարավում են:

Դրանք են՝

– Բոլոր պատանդների վերադարձը՝ թե՛ կենդանի, թե՛ մահացած։

– ՀԱՄԱՍ-ի զինաթափում։

– Գազայի հատվածի ապառազմականացում։

– Գազայի հատվածի նկատմամբ Իսրայելի անվտանգության վերահսկողություն։

– Այլընտրանքային քաղաքացիական կառավարություն, որտեղ չեն լինի ՀԱՄԱՍ-ը և ՊԻ-ը:

Իսրայելի այս օրինակը ցույց է տալիս, որ պետության իրական ղեկավարի համար, սեփական երկրի ազգային շահերին միշտ էլ հնարավոր է հասնել:

Նիկոլի պես ղեկավար ունեցող երկրները հատուցում են տարածքով, կյանքերով, արժանապատվությամբ, ինքնիշխանությամբ ու կախյալ ապագայով: Տես Հայաստանի վերջին տարիները, տես Ուկրաինան, շուտով՝ նաև Մոլդովան:

Իսկ ազգային շահերով և օրակարգով շարժվող կայուն ղեկավարներին ոչ միայն օգնում ու տեր են կանգնում բարեկամները, այլ նաև հարգում ու հետը հաշվի են նստում հակառակորդները»:

