Գասպար Օրբանը՝ Հունգարիայի հեռացող վարչապետի որդին, ազատվել է զինվորական ծառայությունից

Ըստ հեռացող վարչապետի որդու՝ Կոնտրոլի՝. Հունգարիայի հեռացող վարչապետ Վիկտոր Օրբանի որդին՝ Գասպար Օրբանը, ազատվել է Հունգարիայի պաշտպանական ուժերից, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։
444.hu-ի աղբյուրները հաստատել են, որ Օրբանը, որը կապիտանի կոչում ուներ, զորացրման դիմում է ներկայացրել ապրիլի 12-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, որոնց ընթացքում իր հոր՝ Ֆիդես կուսակցությունը ջախջախիչ պարտություն կրեց ընդդիմության կողմից։
Գասպար Օրբանը ծնվել է 1992 թվականին, սովորել է իրավագիտություն և սկզբում դարձել ֆուտբոլիստ՝ խաղալով որպես կիսապաշտպան «Վիդեոտոն Ֆեհերվար» և «Պուշկաշ Ակադեմիա» ակումբներում, նախքան «Ֆելհազ» անունով խարիզմատիկ քրիստոնեական երիտասարդական շարժումը հիմնադրելը։
2019 թվականին երդում տալուց հետո նա երդվել է Հունգարիայի պաշտպանության ուժերում, իսկ 2020 թվականին ուղարկվել է ինը ամսվա ուսումնական դասընթացների Մեծ Բրիտանիայի Սանդհերստի էլիտար թագավորական ռազմական ակադեմիայում։
Նրա հունգարացի գործընկերը՝ կապիտան Սիլվեշտեր Պալինկասը, տելեքս լրատվական կայքին ասել է, որ իրեն զանգահարել է Գլխավոր շտաբի պետը և ասել. «Ես պետք է նրան կերակրեմ, ջուր տամ, համոզվեմ, որ նա ավարտի այս ակադեմիան, քանի որ եթե նա չավարտի, մենք կկորցնենք մեր աշխատանքը»։
Հունգարական ռազմական առաքելությունը Չադում, որի նպատակն էր կանգնեցնել միգրանտների հոսքը դեպի Եվրոպա, ըստ լուրերի, մշակվել էր Օրբանի կողմից, ով, իբր, Սանդհերստում գտնվող իր գործընկերոջը ասել էր, որ ինքը «աստվածային ոգեշնչում» ունի՝ օգնելու աֆրիկացի քրիստոնյաներին։
2024 թվականին Հունգարիան հայտարարեց, որ մոտ 200 զինվոր է ուղարկում Չադ՝ հակաահաբեկչական գործողություններին մարզումներ անցկացնելու և աջակցելու համար։
Այդ առաքելությունը Հունգարիայում զարմանք առաջացրեց, մասամբ այն պատճառով, որ երկիրը նախկինում էական հարաբերություններ չուներ Չադի հետ, և 200 միլիոն դոլարի (170 միլիոն եվրո) օգնության խոստումը Եվրոպայի աղքատ երկրներից մեկի կողմից համարվում էր չափազանցված խոստում։
Կապիտան Պալինկասը հայտարարել է, որ Չադ կատարվող ռազմական առաքելությունը պլանավորել էր այն ժամանակվա գեներալ-լեյտենանտ Գասպար Օրբանը, և որ նա սպասում է մոտ 50% մարդկային կորուստների։
Այդ պնդումը հերքվել է և՛ Օրբանի, և՛ պաշտպանության նախարար Քրիստոֆ Սալայ-Բոբրովնիչկիի կողմից, ովքեր ասել են, որ Չադ կատարվող առաքելությունը տեղի չի ունեցել, չնայած այն հաստատվել է խորհրդարանում։
Վարչապետ Վիկտոր Օրբանը նաև ասել է, որ մեղադրանքները կեղծ են, քանի որ Հունգարիայի պաշտպանության ուժերի լեյտենանտները չեն կարող պլանավորել առաքելություններ։
