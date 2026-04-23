Մոլդովացի օլիգարխ Վլադիմիր Պլահոտնյուկը դատապարտվել է 19 տարվա ազատազրկման՝ 1 միլիարդ դոլարի խարդախության համար

Մոլդովացի օլիգարխ Վլադիմիր Պլահոտնյուկը, որին մեղադրանք է առաջադրվել 1 միլիարդ դոլարի բանկային խարդախության մեջ, ոստիկանության ուղեկցությամբ ձերբակալվել է Հունաստանից Քիշնևում արտահանձնվելուց հետո։
Նախկին գործարար, օրենսդիր և Մոլդովայի Դեմոկրատական կուսակցության ազդեցիկ անձինք՝ Պլահոտնյուկը, 2019 թվականին փախել է Մոլդովայից՝ կոռուպցիայի մի շարք մեղադրանքների պատճառով։
Մոլդովայի դատարանը չորեքշաբթի օրը օլիգարխ Վլադիմիր Պլահոտնյուկին դատապարտել է 19 տարվա ազատազրկման՝ երկրի բանկային համակարգից 1 միլիարդ դոլարի (850 միլիոն եվրո) անհետացման հետ կապված գործով։
Նախկին գործարարը և օրենսդիրը 2013-ից 2019 թվականներին Մոլդովան վերահսկել է որպես «գրավված պետություն»՝ փաստացի վերահսկողություն ունենալով օրենսդիր, գործադիր, իրավապահ և դատական մարմինների նկատմամբ, չնայած երբեք չի զբաղեցրել բարձրաստիճան պետական պաշտոններ։
Մոլդովայի Դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Պլահոտնյուկը փախել է երկրից 2019 թվականի հունիսին, երբ նրա կառավարությունը փլուզվել է, և նա ենթարկվել է մի շարք կոռուպցիայի մեղադրանքների։
Դա ներառում էր նաև մեղսակիցություն այն սխեմային, որը հանգեցրեց մոլդովական բանկերից 2014 թվականին գումարների անհետացմանը, որն այդ ժամանակ համարժեք էր երկրի ՀՆԱ-ի մոտ մեկ ութերորդին, սկանդալում, որը հայտնի դարձավ որպես «դարի գողություն»։
Նա արտահանձնվել է Հունաստանից անցյալ տարի՝ Աթենքի օդանավակայանում Ինտերպոլի միջազգային հետախուզության ներքո ձերբակալվելուց հետո։
Քիշնևի դատավորը չորեքշաբթի օրը հրապարակել է որոշումը։
Դատարանը նաև հրամայել է Պլահոտնյուկի հաշիվներից առգրավել մոտ 60 միլիոն դոլար (51 միլիոն եվրո), հայտարարել է դատախազ Ալեքսանդրու Չերնեյը դատավճռի հրապարակումից հետո։
60-ամյա Պլահոտնյուկը չորեքշաբթի օրը դատարանում չէր։
Նա նախկինում մերժել էր մեղադրանքները՝ իր դատավարությունը որակելով «քաղաքական» և «սկզբից իսկ թերի»։
Նրա փաստաբան Լուսիան Ռոգացը հայտարարել է, որ բողոքարկելու է որոշումը՝ այն համարելով «ակնհայտորեն անօրինական»։
«Գրաված պետության» ստեղծում
2013-ից 2019 թվականներին Պլահոտնյուկը վերահսկողություն է հաստատել Մոլդովայի պետական հիմնական մարմինների նկատմամբ՝ իր գլխավորած Դեմոկրատական կուսակցության միջոցով։
Պլահոտնյուկը վերահսկում էր երկրի իրավապահ մարմինները՝ թիրախավորելով քաղաքական և բիզնես մրցակիցներին, և միջամտել էր Մոլդովայի ընտրություններին, ըստ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի, որը նրան ներառել էր իր պատժամիջոցների ցուցակում 2022 թվականին։
Նա վերահսկողություն էր իրականացնում հասարակության վարչական, ֆինանսական և լրատվական լծակների նկատմամբ, և նույնիսկ Սահմանադրական դատարանը լայնորեն համարվում էր նրա ազդեցության տակ քաղաքականացված որոշումներ կայացնող։
Պլահոտնյուկը փախել է Մոլդովայից 2019 թվականի հունիսի 14-ին՝ Դեմոկրատական կուսակցության գլխավորած կառավարության փլուզումից հետո, որը նա լայնորեն համարվում էր կուլիսներից վերահսկող։
Նրա հեռանալը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Սոցիալիստական կուսակցությունը և ACUM դաշինքը նույն օրը ձևավորեցին կոալիցիոն կառավարություն՝ ընդունելով հռչակագիր Մոլդովայի «գրավված պետություն» լինելու մասին։
Նա 2022 թվականին ավելացվել է Մեծ Բրիտանիայի պատժամիջոցների ցուցակում և արգելվել է մուտք գործել երկիր։ Նրա ակտիվները սառեցվել էին Մեծ Բրիտանիայում և դրա արտասահմանյան տարածքներում։
Պլահոտնյուկը մեղադրվում էր ռուսամետ քաղաքական արշավներին մասնակցելու և Մոլդովայի ԵՄ-ի կողմնորոշումը խափանելու ջանքերի մեջ։
Պլահոտնյուկի Մոլդովա արտահանձնումից հետո դատախազները պահանջել էին 25 տարվա ազատազրկում, որը օրենքով թույլատրելի առավելագույն պատիժն է, 2014 թվականին երեք բանկերից գումարի անհետացման հետ կապված գործով։
Նրանք Պլահոտնյուկին մեղադրում էին հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու և ղեկավարելու, ինչպես նաև խոշոր չափերի խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու մեջ։
Մեղադրանքները ներառում էին երկրի իրավապահ մարմինների վերահսկողությունը՝ քաղաքական և գործարար մրցակիցներին թիրախավորելու համար, և Մոլդովայի ընտրություններին միջամտելու մեջ։
Մոլդովայում Պլահոտնյուկը զբաղեցրել է ամենաբարձր պաշտոնը խորհրդարանի փոխնախագահի պաշտոնում։
Դոդոնի գործը շարունակում է կապված լինել Պլահոտնյուկի հետ
Իգոր Դոդոնը, ով Մոլդովայի նախագահն էր 2016-2020 թվականներին, ձերբակալվել է 2022 թվականի մայիսի 24-ին՝ 2019 թվականի հունիսին Պլահոտնյուկից 600,000-ից մինչև 1 միլիոն դոլար ստանալու մեղադրանքով, այսպես կոչված, «կուլիոկի» կամ «սև պայուսակի» գործով։
Մեղադրողները հայտարարել են, որ Դոդոնը պահանջել է գումարը Մոլդովայի սոցիալիստների կուսակցության ծախսերի, այդ թվում՝ կուսակցության աշխատակիցների աշխատավարձերի վճարման համար։
Միևնույն ժամանակ, դատախազները հայտարարել են, որ Դոդոնը պետք է Մոսկվայում բանակցություններ վարեր Պլահոտնյուկին ազատելու քրեական պատասխանատվությունից՝ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինների կողմից քննվող թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության և կազմակերպված հանցագործության գործերով։
Մեղադրանքները մասամբ հիմնված էին 2019 թվականի տեսանյութի վրա, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Դոդոնը Դեմոկրատական կուսակցության գլխավոր գրասենյակում Պլահոտնյուկից սև պայուսակ ստանում։
Դոդոնը տնային կալանքի տակ էր, ապա ազատ արձակվեց 2022 թվականի նոյեմբերին և արգելվեց լքել երկիրը։ Նրա դատավարությունը շարունակվում է։
Ռուսամետ Սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Դոդոնը հերքել է իր դեմ առաջադրված բոլոր մեղադրանքները՝ դրանք անվանելով քաղաքական հետապնդում։
