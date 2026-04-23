Հունաստանի խորհրդարանը վերացրել է ԵՄ գյուղատնտեսական սուբսիդիաների սկանդալի գործով հետաքննվող բոլոր 13 պատգամավորների անձեռնմխելիությունը

ԵՄ Եվրոպական դատախազությունը հայտարարել է «Նոր ժողովրդավարություն» կուսակցության 20 անդամների, այդ թվում՝ գործող և նախկին պատգամավորների, նկատմամբ հետաքննությունների մասին։
Հունաստանի խորհրդարանը չորեքշաբթի օրը վերացրել է 13 պատգամավորների անձեռնմխելիությունը, ինչպես պահանջել են եվրոպացի և հույն դատախազները, որոնք հետաքննում են ԵՄ գյուղատնտեսական սուբսիդիաներից միլիոնավոր եվրոների ենթադրյալ գողությունը։
Հունական իշխանությունների տվյալներով՝ ցանցը խաբեությամբ խաբել է առնվազն 23 միլիոն եվրո՝ մոտավորապես 2018 թվականին իր գործունեությունից հետո։
Խորհրդարանի փոխնախագահ Գեորգիոս Գեորգանտասը հայտարարել է, որ օրենսդիրները ճնշող մեծամասնությամբ քվեարկել են վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի իշխող պահպանողական «Նոր ժողովրդավարություն» կուսակցության 13 պատգամավորների անձեռնմխելիությունը վերացնելու օգտին, որը ներքաշվել է սկանդալի մեջ։
Քաղաքական գործիչները խնդրել էին չեղարկել իրենց անձեռնմխելիությունը՝ իրենց անունը մաքրելու համար։
ԵՄ Եվրոպական դատախազությունը (EPPO) հայտարարել է «Նոր ժողովրդավարություն» կուսակցության 20 անդամների, այդ թվում՝ գործող և նախկին պատգամավորների նկատմամբ հետաքննությունների մասին։
Հետաքննության տակ գտնվող անձինք, ըստ տեղեկությունների, հիշատակվում են իրավական գաղտնալսումների մեջ, որոնք, ենթադրաբար, քննարկում են կոնկրետ ֆերմերների գործերը և հաճախ փորձում են միջամտել նրանց անունից։
Բոլոր ներգրավվածները հերքում են անպատշաճ գործողությունները
Շատերն ասում են, որ իրենց ներգրավվածությունը ընտրողների գործերում օրենսդիր մարմնի իրենց պարտականությունների մի մասն է։
«Խորհրդարանի անդամի դերը քաղաքացու հանդեպ հետաքրքրություն ցուցաբերելն է և, իհարկե, միջամտել այն հարցերին, որոնք չեն կարող լուծվել գործող օրենսդրությամբ», – երեքշաբթի օրը պետական ERT հեռուստաընկերությանը ասել է նախկին գյուղատնտեսության նախարար Կոստաս Ցիարասը, որը ապրիլին հրաժարական տվածների թվում էր։
Այս ամիս հրաժարական են տվել մի քանի բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներ, այդ թվում՝ երկու նախարար և երկու փոխնախարար, ինչը հանգեցրել է կառավարության վերադասավորման։
EPPO-ն հայտարարել է, որ հետաքննությունը վերաբերում է «վստահության խախտման, համակարգչային խարդախության և կեղծ վկայության հրահրմանը՝ մեկ ուրիշի համար անօրինական օգուտ ստանալու մտադրությամբ»։
Տասնյակ ձերբակալություններ
Նախարարները չեն կարող անկախ կերպով հետապնդվել Հունաստանի դատարանների կողմից։ Ցանկացած հետաքննություն նախ պետք է անցնի խորհրդարանով՝ բարդ գործընթացով, որը հաճախ արգելափակվում է կառավարության մեծամասնության օրենսդիրների կողմից։
Հունաստանի ոստիկանությունը անցյալ տարի տասնյակներով ձերբակալություններ է կատարել սկանդալի պատճառով, չնայած կասկածյալները քաղաքական գործիչներ չեն եղել։
Կառավարության որոշ անդամներ հայտարարել են, որ հետաքննությունը քաղաքական դրդապատճառներ ունի և քննադատել են լրատվամիջոցներում հաճախակի արտահոսքերը։
Միցոտակիսը կիրակի օրը իր կարծիքն է հայտնել՝ Ֆեյսբուքում ասելով, որ Եվրոպական հանձնաժողովի հանձնաժողովը պետք է «ապացուցի իր օբյեկտիվությունը»։
Եվրոպական հանձնաժողովի հանձնաժողովը առաջին անգամ մանրամասնել է խարդախությունը անցյալ մայիսին՝ մեղադրելով սուբսիդիաների շահառուներին իրենց չպատկանող հողերի պահանջներ ներկայացնելու և ֆերմաներում կենդանիների թիվը չափազանցնելու մեջ։ Որոշ մարդիկ, որոնք վճարումներ են ստանում, որևէ կապ չունեն գյուղատնտեսության հետ։
Ծրագիրը սկսվել է այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ի գյուղատնտեսական ընդհանուր քաղաքականությունը 2014 թվականին սկսեց սուբսիդիաները հաշվարկել հողի, այլ ոչ թե անասունների հիման վրա։
Այդ ժամանակ անավարտ հողային գրանցամատյանը Հունաստանի մեծ մասում սեփականության իրավունքը անորոշ էր դարձնում։ Հետևաբար, գյուղացիներին թույլատրվեց հայտարարագրել երկրի այլ վայրերում գտնվող հողերը՝ սուբսիդիաներ պահանջելու համար։
Միցոտակիսը, որը նշում է, որ խարդախությունը սկսվել է մինչև իր՝ 2019 թվականին իշխանության գալը, խոստացել է բանտարկել մեղավոր «գողերին» և վերադարձնել միջոցները։
Հունաստանում հաջորդ տարի ընտրություններ են նախատեսված, և Միցոտակիսի կուսակցությունը առաջատարն է հասարակական կարծիքի հարցումներում, բայց չի սպասվում, որ այն կապահովի բացարձակ մեծամասնություն։
