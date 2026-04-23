Ավստրիական դատարանը արդարացրեց նախկին պաշտոնյա Յոհաննես Պետերլիկին՝ «Նովիչոկ» փաստաթղթերի արտահոսքի գործով

Ավստրիական դատարանը չորեքշաբթի օրը արդարացրեց նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի, որին մեղադրողները մեղադրում էին Մեծ Բրիտանիայում նախկին ռուս կրկնակի գործակալի՝ «Նովիչոկ»-ով թունավորման հետ կապված գաղտնի փաստաթղթերի արտահոսքի մեջ։
Յոհաննես Պետերլիկը 2018-2020 թվականներին եղել է արտաքին գործերի նախարարության ամենաբարձրաստիճան պետական ծառայողը։
2025 թվականի հոկտեմբերին նրան մեղադրանք է առաջադրվել «պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման և գաղտնիության խախտման» համար։
Սակայն Վիեննայի քրեական դատարանը արդարացրեց նրան, AFP լրատվական գործակալությանը հայտնել է դատարանի խոսնակը։ Մեղադրանքը հայտարարել է, որ նրանք կբողոքարկեն դատավճիռը, հավելել է նա։
Դատախազները Պետերլիկին մեղադրել էին 2018 թվականի հոկտեմբերին «առանց պաշտոնական անհրաժեշտության» գաղտնի զեկույց պահանջելու մեջ, որը ներառում էր «Նովիչոկ»-ի՝ սառը պատերազմի ժամանակ Խորհրդային Միությունում մշակված ռազմական մակարդակի նյարդային թունավոր նյութի բանաձևը։
Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության (ՔԶԱԿ) զեկույցը պարունակում էր տեղեկություններ նախկին ռուս կրկնակի գործակալ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման մասին Սոլսբերիում 2018 թվականի մարտին։
Դատախազները պնդում էին, որ Պետերլիկը ՔԶԱԿ-ի մի քանի փաստաթղթեր է ցույց տվել ավստրիացի նախկին հետախուզության պաշտոնյա Էգիստո Օտտին։
Օտտը ներկայումս դատվում է մի շարք մեղադրանքներով, որոնք ներառում են զգայուն սարքերի փոխանցում և գաղտնի տեղեկատվություն Ռուսաստանին վաճառելը։
Օտտը, ով հերքում է իր դեմ առաջադրված բոլոր մեղադրանքները, նաև մեղադրվում է տարիներ շարունակ գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու մեջ՝ Գերմանիայի սնանկացած Wirecard վճարային ընկերության նախկին գլխավոր գործառնական տնօրեն Յան Մարսալեկին։
Մարսալեկն ինքն էլ հետախուզվում է խարդախության համար, բայց, ըստ ավստրիական Der Standard օրաթերթի և այլ լրատվամիջոցների կողմից անցյալ տարի հրապարակված միջազգային լրատվամիջոցների հետաքննության, նա այժմ ապրում է Մոսկվայում կեղծ անձնագրով։
Ռուսական հետախուզական ծառայություններում աշխատելու մեջ կասկածվող Մարսալեկը, ըստ տեղեկությունների, փորձել է տպավորություն թողնել գործընկերների վրա՝ նրանց ցույց տալով Նովիչոկի բաղադրատոմսը պարունակող փաստաթղթեր։
Ավստրիացին նաև հայտնել է, որ ունեցել է ՔԶԱԿ ներքին փաստաթղթեր թունավորման գործով հետաքննության վերաբերյալ։
Վերջին տարիներին Ավստրիան բազմիցս ենթարկվել է ռուսական լրտեսական սկանդալների, որոնք վնասել են երկրի հեղինակությանը, որը ԵՄ անդամ է, բայց ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ։
