Ինչպես են ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովները դարձել անգործունակ

Արդյո՞ք Եվրոպական խորհուրդը նպատակին չի համապատասխանում: Սեղանի շուրջ նստածներից շատերը կարծում են, որ նոր աշխարհակարգը պահանջում է փոփոխություններ ԵՄ-ում:
Երբ ԵՄ-ն ձևավորվեց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ստվերում, այն կառուցվեց տնտեսական ինտեգրման, այլ ոչ թե կոշտ ուժի համար՝ նրա անվտանգությունը փոխանցվեց ԱՄՆ-ին, իսկ քաղաքականությունն ու ինստիտուտները՝ կոնսենսուսի համար:
Սակայն այն աշխարհը, որը ծնեց դաշինքը, այլևս գոյություն չունի: Եվ Բրյուսելում և դրանից դուրս լարվածությունն աճում է այն արագությամբ և հրատապությամբ, կամ դրա բացակայությամբ, որով նրա 27 առաջնորդները, որոնք միասին հայտնի են որպես Եվրոպական խորհուրդ, բախվում են մարտահրավերների և որոշումներ կայացնում, հատկապես անվտանգության և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ:
«Այսօր Եվրոպան գտնվում է մշտական ճգնաժամային ռեժիմում, և նրա որոշումների կայացման ճարտարապետությունը պարզապես նախատեսված չէր դրա համար», – ասել է Դանիայի նախկին վարչապետ և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը: «Դուք չեք կարող սպասել, որ Խորհուրդը համաձայնության գա հայտարարության շուրջ, մինչ աշխարհը այրվում է»:
Վերջին ամիսներին ԵՄ-ն բազմիցս ձախողվել է միասնական կոչեր անել սեյսմիկ աշխարհաքաղաքական կարևորության հարցերի շուրջ՝ սկսած Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորման ապաշրջափակումից մինչև Ռուսաստանի և Արևմտյան ափի բռնի բնակիչների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը, ինչպես նաև Իրանի պատերազմին համախմբված արձագանքը:
Մարտ ամսին կայացած ԵՄ առաջնորդների վերջին գագաթնաժողովում առաջնորդները ժամերով վիճաբանեցին դաշինքի ETS ածխածնային թույլտվությունների ծրագրի մանրամասների շուրջ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Թեհրանը հարվածեց Եվրոպայի էներգամատակարարմանը Մերձավոր Արևելքում:
«Ասել, որ ETS-ն ամենամեծ խնդիրն է, երբ այրվում են խոշոր գազային հանքավայրեր, մի փոքր տարօրինակ է», – ասել է ԵՄ մի հուսահատ պաշտոնյա, որը, ինչպես մյուսները, անանուն է մնացել՝ քննարկելու համար այն զգայուն դիվանագիտությունը, որում նրանք ներգրավված են եղել:
Հոկտեմբերի, դեկտեմբերի և մարտի գագաթնաժողովների օրակարգի մեծ մասը նվիրված էր նախորդ հանդիպումներից մնացած անավարտ գործերին, վերանայելով այն հարցերը, որոնք երբեք չեն լուծվել՝ պաշտպանական պատրաստվածությունից մինչև Կիևի ֆինանսավորումը և ԵՄ տնտեսությունը վերականգնելու ծրագրերը։
Այն միտքը, որ Եվրոպան չափազանց դանդաղ է որոշումներ կայացնելու հարցում, գրեթե դարձել է կլիշե։ Նիդեռլանդների վարչապետ Ռոբ Ջեթենը անցյալ ամիս Բրյուսել կատարած իր առաջին այցն օգտագործեց՝ կոչ անելու ԵՄ-ին քայլեր ձեռնարկել։ «Մենք չենք կարող մեր ընտրողներին բացատրել, որ Եվրոպան երբեմն չափազանց դանդաղ է արձագանքում մեզ բոլորիս վերաբերող կարևոր հարցերին», – ասաց նա։
Հունվարին Դավոսում կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը՝ արևային ակնոցներով, հայտարարեց, որ ԵՄ-ն «երբեմն չափազանց դանդաղ է, անկասկած, և անկասկած պետք է բարեփոխվի»։
Եվ անցյալ շաբաթ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը քննադատեց ԵՄ-ի կողմից միջազգային հարցերով որոշումներ կայացնելու համար միաձայնության անհրաժեշտությունը՝ ասելով, որ դա ստեղծել է «համակարգային խցանումներ» և կոչ անելով վերջ դնել ազգային վետոյին, մասնավորապես՝ արտաքին քաղաքականության հարցում։
Ռասմուսենը պնդեց, որ ԵՄ-ն պետք է հրաժարվի ուշ գիշերային քննարկումներից և արագացնի անվտանգության սպառնալիքներին արձագանքելու իր կարողությունը՝ «այս դարաշրջանի պահանջած արագ զարգացող կառուցվածքներով»։
Մի՛ մեղադրեք Եվրոպային
Իհարկե, ԵՄ-ի բնույթը, նույնիսկ նրա գոյության ողջ իմաստը, անդամ երկրների միջև կոնսենսուսի վրա հիմնված որոշումների կայացումն է։
Իր անհարմար կառուցվածքի ներքո բոլոր 27 եվրոպական առաջնորդները պարբերաբար հավաքվում են՝ քննարկելու դաշինքի առաջնահերթությունները, սահմանելու քաղաքական ուղղությունը և ժամեր տևած բանակցություններից, վիճաբանություններից և փոխզիջումներից հետո համաձայնության գալու կոլեկտիվ հայտարարությունների շուրջ։ Որոշումների մեծ մասը նախապես բանակցվում է ազգային դիվանագետների կողմից այնպիսի ձևաչափերով, ինչպիսին է ԵՄ դեսպանների կոմիտեն՝ Coreper-ը։
«Կարո՞ղ է ավելի արդյունավետ լինել», – մտորեց ԵՄ պաշտոնյա։ «Հավանաբար։ Ես հասկանում եմ քննադատությունը»։
«Կան որոշ հարցեր, որոնք մի փոքր դժվար կարող են լուծվել Եվրոպական խորհրդի մակարդակով», – հավելեց պաշտոնյան։ «Այժմ մեծ ուշադրություն է դարձվում այդ քաղաքական համաձայնագրերը կոնկրետ գործողությունների վերածելուն, քանի որ Եվրոպայի վրա այժմ մեծ ճնշում կա»։
Այնուամենայնիվ, պաշտոնյան պնդեց, որ Խորհուրդը «անկասկած լավագույն ֆորումն է» օրվա ամենահրատապ հարցերը լուծելու համար։
ԵՄ երկրորդ պաշտոնյան համաձայնեց։ «Դա ժողովրդավարական ինստիտուտ է, այն հավաքում է բոլոր պետությունների ղեկավարներին, սա ճիշտ տեղն է այս տեսակի հարցերը քննարկելու համար», – ասաց պաշտոնյան՝ պնդելով, որ Խորհրդի մանդատին և լեգիտիմությանը իրական այլընտրանք չկա։
«Ամբողջովին արդար չէ գնահատել» Խորհուրդը միայն ճգնաժամերին նրա արձագանքով, քանի որ այն ստեղծվել է ԵՄ-ի «երկարաժամկետ» քաղաքական նպատակները որոշելու համար, ասաց Սթիվեն Վան Հեքեն, KU Leuven Public Management Institute-ի եվրոպական քաղաքականության պրոֆեսորը։ Սակայն այն «գործել է որպես գերագույն գործադիր մարմին», երբ անհրաժեշտ է, այդ թվում՝ ֆինանսական ճգնաժամի և Covid-19 համավարակի ժամանակ։
Այս մարմինը, անշուշտ, ունի իր պաշտպանները, այդ թվում՝ Բելգիայի նախկին վարչապետը և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ղեկավար Ալեքսանդր Դե Կրոոն։ «Եվրոպական կառուցվածքը երբեմն ժամանակ է պահանջում որոշումներ կայացնելու համար», – ասել է նա։ «Բայց ես մասնակցել եմ այն պահերին, երբ դրանք շատ վճռական էին»։
Դե Կրոոն, որը Խորհրդի սեղանին նստած էր 2020-ից 2025 թվականներին, նաև մատնանշեց ԵՄ-ի արձագանքը Covid-19 համավարակին 2020 թվականին, որը ներառում էր վերականգնման հսկայական ֆոնդ և պատվաստանյութերի համագործակցություն։
«Որոշումների կատարման արագությունը իրականում բավականին բարձր էր։ Եվ եվրոպական մակարդակից արձագանքի արդյունավետությունը բարձր էր», – ասել է նա։ «Այնպես որ, ես չեմ կարծում, որ դա կառուցվածքային խնդիր է»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից արտաքին քաղաքականության և սակագների վերաբերյալ կայացված որոշումներից ցնցված աշխարհում Եվրոպայի ավելի ծանրակշիռ մոտեցումները նույնպես արժանի են նրան, պնդել է նա։
«Ինձ համար, այժմ տեղի ունեցողի հիմնական դասերից մեկն այն է, որ… երբեմն վատ չէ խորհրդակցել գործընկերների հետ և նախապես մտածել այն մասին, թե ինչ է կատարվում», – ասել է նա։ «Դուք իրականում չեք կարող մեղադրել եվրոպական երկրներին մտածված և զգուշավոր լինելու համար՝ ճիշտ արձագանքի հարցում»։
Մակրոնը նմանատիպ կետ է նշել Դավոսում իր ելույթում՝ ասելով, որ Եվրոպան ապացուցել է իր «կանխատեսելի» և «հավատարիմ» լինելը իր գործընկերների նկատմամբ։
Նոր աշխարհ
Այնուամենայնիվ, նույնիսկ եթե ԵՄ-ն կանխատեսելի է, աշխարհը գնալով ավելի ու ավելի է այդպես չէ։
Վերջին տասնամյակում միջազգային կարգը կտրուկ թեքվել է իր առանցքի շուրջ, հին դաշինքները քանդվել են, և ճգնաժամերը բազմապատկվել են։ Եվրոպայի որոշումներ կայացնելու հին եղանակները պարզապես չեն բավարարում, ասել է Ռասմուսենը։
«Երբ ես մասնակցում էի Եվրոպական խորհրդին 2001-2009 թվականներին, աշխարհը հիմնարար կերպով այլ տեղ էր», – ասել է նա։ «Ռուսաստանը դեռևս G8-ի գործընկեր էր։ Ամերիկան միանշանակ դաշնակից էր։ Մենք ունեցել ենք մեր բաժին ճգնաժամերը, բայց նաև խորհրդակցելու տարածք։ Այդ աշխարհն այլևս գոյություն չունի»։
Ռասմուսենը կոչ է արել ԵՄ-ին «հիմնովին վերափոխել իր անվտանգության շրջանակները»։ Արտաքին քաղաքականության հարցերով վետոյի վերացման հետ մեկտեղ, առաջարկվող գաղափարներից մի քանիսը ներառում են Եվրոպական անվտանգության խորհրդի ստեղծումը՝ մայրցամաքի համար պաշտպանական որոշումներ կայացնելու մանդատով բարձր մակարդակի մարմին, և Եվրոպական հանձնաժողովի լիազորությունների ամրապնդում։
«Իհարկե, եթե դուք ասում եք, որ մենք պետք է բարեփոխենք ԵՄ-ն՝ այն ավելի արագ դարձնելու համար, ապա հարցը լավ է, բայց ինչպե՞ս», – ասաց Ժիլ Պիտտուրսը, KU Leuven-ի քաղաքագիտության դասախոսը։
«Դուք կարող եք, օրինակ, Եվրոպական խորհրդում ներդնել որակավորված մեծամասնության քվեարկություն (QMV) այս արտաքին քաղաքականության հարցերի վերաբերյալ։ Բայց դա բարձրացնում է ժողովրդավարական լուրջ խնդիր», – ասաց նա։
Նոր մարմինների ստեղծումը ոչինչ չի լուծի, պնդեց նա։ «Ես կարծում եմ, որ այստեղ առաջ շարժվելու լավագույն ճանապարհը, եթե դուք իսկապես լուրջ եք ԵՄ-ն բարեփոխելու հարցում՝ այն ավելի ճկուն դարձնելու, ավելի արագ արձագանքելու համար, հիմնականում Հանձնաժողովի լիազորությունների ամրապնդումն է»։ Սակայն դա նույնպես բախվում է անդամ երկրների կողմից սկեպտիկ վերաբերմունքի, որոնք զգուշանում են ԵՄ գործադիր մարմնին չափազանց շատ լիազորություններ տալուց, ընդունեց նա։
Երբ առաջնորդները հավաքվեն այս շաբաթ գագաթնաժողովի, կլինի մեկ նշանակալի բացակայություն՝ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, ով այս ամսվա ընտրություններում ջախջախիչ պարտություն կրելուց հետո հայտարարեց, որ չի մասնակցի։ Մի պաշտոնյա ասաց, որ սենյակում մշտական կոնսենսուսի խանգարողի բացակայության դեպքում Խորհուրդը կարող է հաղթահարել իր տարաձայնությունները և ավելի արագ հասնել փոխզիջումների։
Սակայն ժամանակը կարևոր է։ Հանդիպումը կրկին կարող է խլվել պատերազմի և աշխարհաքաղաքականության կողմից, քանի որ ԱՄՆ-ն շրջափակել է Հորմուզի նեղուցը Թեհրանի հետ Վաշինգտոնի բանակցությունների ձախողումից հետո, և գլոբալ էներգետիկ ցնցման վերջը չի երևում։
Վերջապես պետք է մեղմվի առնվազն մեկ գլխացավանք. Ուկրաինան վերջապես պատրաստվում է ստանալ իր 90 միլիարդ եվրոյի վարկը ԵՄ-ից՝ չորս ամիս անց այն բանից հետո, երբ դաշինքի առաջնորդները առաջին անգամ համաձայնության եկան դրա շուրջ դեկտեմբերին կայացած գագաթնաժողովում։
Սակայն ամիսներ տևած փակուղու հիշողությունը արագ չի մարի
«Կարծում եմ, որ վերջերս Ուկրաինային և 90 միլիարդ եվրոյի վարկին մեր արձագանքի հետ կապված մեր փորձը օրինակ է այն բանի, թե որքան հեշտությամբ է ԵՄ-ն խրվում», – ասաց Փիթուրսը։
