03/10/2025

Գիտե՞ք, մինչև ՔՊ-ական կառավարումը, ՀԷՑ-ում ինչքանի հավելագրում ենք հայտնաբերել` 10 անգամ ավելի. Կարապետյան

ՀԷՑ-ի ժամանակավոր ՔՊ-ական կառավարիչը տվյալ է հրապարակել, որ ընկերությունում հայտնաբերել է 8.320 կՎտ/ժամ հավելագրում ։

ՔՊ-ական մի քանի թերթ էլ հուզիչ մտքեր են գրել՝ «վերջապես բան են գտել» իրենց կարծիքով։

Գիտե՞ք, մինչև ՔՊ-ական կառավարումը, ՀԷՑ-ում ինչքանի հավելագրում ենք հայտնաբերել 2025 թվականին։

Պատասխան՝ 10 անգամ շատ՝ 95.000 կՎտ/ժամ։

Նարեկ Կարապետյանի Ֆեյսբուքի էջից

