Գիտե՞ք, մինչև ՔՊ-ական կառավարումը, ՀԷՑ-ում ինչքանի հավելագրում ենք հայտնաբերել` 10 անգամ ավելի. Կարապետյան

ՀԷՑ-ի ժամանակավոր ՔՊ-ական կառավարիչը տվյալ է հրապարակել, որ ընկերությունում հայտնաբերել է 8.320 կՎտ/ժամ հավելագրում ։
ՔՊ-ական մի քանի թերթ էլ հուզիչ մտքեր են գրել՝ «վերջապես բան են գտել» իրենց կարծիքով։
Գիտե՞ք, մինչև ՔՊ-ական կառավարումը, ՀԷՑ-ում ինչքանի հավելագրում ենք հայտնաբերել 2025 թվականին։
Պատասխան՝ 10 անգամ շատ՝ 95.000 կՎտ/ժամ։
Նարեկ Կարապետյանի Ֆեյսբուքի էջից
Բաց մի թողեք
Նոր համաձայնագիր է ստորագրվել Բաքու – Թբիլիսի – Կարս երկաթուղու վերաբերյալ
Բուլղարիան սկսել է Ռուսաստանից էներգակիրների ներմուծումը փուլ առ փուլ դադարեցնելու քաղաքականությանը
Թուրքական ներդրումներով շատ արագ լրացվում է այդ բացը․ Դանիելյան