Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանը չի արտահանձնվի Հայաստանին, սակայն ԱՄՆ-ում էլ չի մնա, հարցազրույց է տվել

ԴՕԿ կուսակցության լրատվականը հայտնում է․
«Միգրացիոն դատարանի որոշմամբ ԴՕԿ կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը չի արտահանձնվի Հայաստան։ Միևնույն ժամանակ դատարանը գտել է, որ Վարդան Ղուկասյանի կողմից թույլ են տրվել միգրացիոն կարգի խախտումներ, ուստի պետք է լքի ԱՄՆ ի սահմանները։
Դատարանի վճռի հետ կապված ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կտրվի երկուշաբթի փաստաբան պարոն Բաղդասարյանի կողմից մամլո ասուլիսի ընթացքում։ Նաև տեղեկացնում ենք, որ շաբաթ երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 19։00 ին pak.tv ի եթերով կարող եք դիտել Համլետ Ղուշչյանի հերթական հարցազրույցը պարոն Ղուկասյանի հետ»։
