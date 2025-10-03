03/10/2025

Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանը չի արտահանձնվի Հայաստանին, սակայն ԱՄՆ-ում էլ չի մնա, հարցազրույց է տվել

infomitk@gmail.com 03/10/2025 1 min read

ԴՕԿ կուսակցության լրատվականը հայտնում է․

«Միգրացիոն դատարանի որոշմամբ ԴՕԿ կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը չի արտահանձնվի Հայաստան։ Միևնույն ժամանակ դատարանը գտել է, որ Վարդան Ղուկասյանի կողմից թույլ են տրվել միգրացիոն կարգի խախտումներ, ուստի պետք է լքի ԱՄՆ ի սահմանները։

Դատարանի վճռի հետ կապված ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կտրվի երկուշաբթի փաստաբան պարոն Բաղդասարյանի կողմից մամլո ասուլիսի ընթացքում։ Նաև տեղեկացնում ենք, որ շաբաթ երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 19։00 ին pak.tv ի եթերով կարող եք դիտել Համլետ Ղուշչյանի հերթական հարցազրույցը պարոն Ղուկասյանի հետ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի գործող չեմպիոն «Նոան» հաղթեց Խորվաթիայի գործող չեմպիոն «Ռիեկային»

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկ Կոստանյանը դադարեցնում է աշխատանքը Երևանի քաղաքապետարանում

02/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բելգրադի կանանց համաժողովի շրջանակներում մենք հանդիպեցինք Արսեն Թորոսյանի հետ. Թուրք նախարարի գրառումը. Լուսանկար

02/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում Հնդկաստանի 4 քաղաքացի վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց. 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

4 տարի շարունակ գրեթե ամեն օր ոտքով հատել են ՀՀ սահմանը, թմրամիջոց փոխանցել. խմբի 22 անդամ կալանավորվել է

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանը չի արտահանձնվի Հայաստանին, սակայն ԱՄՆ-ում էլ չի մնա, հարցազրույց է տվել

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է պահանջել ԼՂ ԱԺ նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Բաքվի կեղծ դատավարությանը, Մանվել Գրիգորյանին են հիշել

03/10/2025 infomitk@gmail.com