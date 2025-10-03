Հայաստանի գործող չեմպիոն «Նոան» հաղթեց Խորվաթիայի գործող չեմպիոն «Ռիեկային»

ՈւԵՖԱ Կոնֆերենցիաների լիգայի 2025/26 թթ. խաղարկության լիգայի փուլի առաջին տուրում Հայաստանի գործող չեմպիոն «Նոան» Վազգեն Սարգսյանի անվան Հանրապետական մարզադաշտում նվազագույն հաշվով առավելության հասավ Խորվաթիայի գործող չեմպիոն «Ռիեկայի» նկատմամբ (1-0)։
Երևանյան ակումբի կազմում հանդիպման միակ և հաղթական գոլը 6-րդ րոպեին հեղինակեց բոսնիացի հարձակվող Նարդի Մուլահուսեյնովիչը։ Խորվաթական ակումբը հանդիպման մեծ մասը (30-րդ րոպեից սկսած) խաղում էր 10 հոգով
Յան Էտեկիի նկատմամբ կոպիտ խախտման համար ուղիղ կարմիր քարտով խաղադաշտից հեռացվեց հյուրերի կիսապաշտպան Նիկո Յանկովիչը։
Այսպիսով, «Նոան» վաստակեց իր առաջին միավորները ԿԼ-ի ընթացիկ խաղարկության լիգայի փուլում։ Երկրորդ տուրում Հայաստանի գործող չեմպիոնը կհյուրընկալվի ռումինական «Ունիվերսիտատեային»։ Հանդիպումը կկայանա հոկտեմբերի 23-ին, Երևանի ժամանակով՝ 23։00-ին։
