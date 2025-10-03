Հենրիխ Մխիթարյանը թողարկել է իր՝ «Իմ կյանքը միշտ կենտրոնում է» գիրքը. Լուսանկար

«Ինտերի» հայ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը թողարկել է իր «Իմ կյանքը միշտ կենտրոնում է» գիրքը:
Այս հարցում նրան օգնել է բազմաթիվ սպորտային գրքերի հեղինակ իտալացի Ալեսանդրո Ալչիատոն։ Նա օգնել է հրապարակել գրքեր այնպիսի լեգենդների համար, ինչպիսիք են Կառլո Անչելոտին, Անդրեա Պիրլոն, Անդրեյ Շևչենկոն, Ֆաբիո Կանավարոն։
«Ինձ համար սա ավելին է, քան գիրքը: Հենրիխին օգնելն ինձ համար մեծ պատիվ էր, քանի որ ծանոթացա շատ լավ, ընկերասեր, կրթված մի մարդու հետ, ով իր մեջ միայն լավն է կրում։ Նա բացեց և պատմեց մի խոր պատմություն՝ իր պատմությունը։ Նրա ներսում իսկապես շատ բան կա, նաև ֆուտբոլից դուրս՝ նրա հայրը, Հայաստանը, որտեղ նա մեծացել է, Արարատը՝ որպես խորհրդանիշ, խորը և սերտ կապ տատիկի հետ և հարգանք բոլորի հանդեպ»։
Գրքի շնորհանդեսը տեղի կունենա հոկտեմբերի 7-ին:
Բաց մի թողեք
«Ապրելու ուժ որդուս թողած անունը, պարզ ու խիզախ ապրած կյանքն է տալիս». սերժանտ Հայկ Պապյանն անմահացել է հոկտեմբերի 15-ին, տուն «վերադարձել»՝ չորս ամիս անց. Լուսանկարներ
Գագիկ Սուրենյանը եղանակի վերաբերյալ նոր տեղեկություններ է հայտնել. Տեսանյութ
Մասկը երազում է ապրել ու մեռնել Մարսի վրա