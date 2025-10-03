03/10/2025

ՀՀ իշխանությունների կողմից ռազմական բյուջեի կրճատումն Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի ավելացման ֆոնին ցուցադրական արկածախնդրության է նման․ Սարգսյան

infomitk@gmail.com 03/10/2025 1 min read

Հայաստանի իշխանությունների կողմից ռազմական բյուջեի կրճատումը, հատկապես Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի ավելացման ֆոնին, մեղմ ասած մտահոգիչ է:

Այս մասին գրել է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։

«Ակնհայտ է, որ սա արվում է ոչ թե ելնելով անհրաժեշտությունից և ռազմավարական հաշվարկներից, այլ «խաղաղության օրակարգը» հրամցնելու համար՝ ինչպես ներսի, այնպես էլ դրսի լսարանի համար։ Եվ սա տեղի է ունենում գլոբալ և տարածաշրջանային ցնցումների ժամանակաշրջանում, երբ աշխարհը այլ ճանապարհով է գնում։

Օրինակ ԱՄՆ-ն ամբողջապես փոխում է իր ռազմական տրամաբանությունը: «Պաշտպանության դեպարտամենտի» անվանափոխումը «Պատերազմի դեպարտամենտի» զուտ տեխնիկական փոփոխություն չէ. սա ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ-ն վերանայում է իր մոտեցումը աշխարհում տիրող իրավիճակին՝ գնահատելով ապագայի զարգացումներն ու մարտահրավերները: ԱՄՆ Պատերազմի քարտուղարը օրեր առաջ հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն պատրաստվում է պատերազմի և առաջ է մղելու «Խաղաղություն ուժի միջոցով» սկզբունքը: Հեգսեթը բառացիորեն նշեց, որ Պատերազմի դեպարտամենտի միակ առաքելությունը պատերազմ վարելն է լինելու:

Իր հերթին, Թրամփը հայտարարեց, որ 2026թ. նախատեսում է ռազմական կարիքների համար տրամադրել 1 տրիլիոն դոլար, ինչը աննախադեպ մեծ բյուջե է:

Այս ամենի ֆոնին Հայաստանի պաշտպանական բյուջեի կրճատումը ցուցադրական արկածախնդրության է նման»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժողովրդավարության բաստիոնի նորություններից …

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

44-օրյայի գլխավոր պատասխանատուները ազատ շրջում ու պաշտոնի կռիվ են անում, իսկ զինվորականները մեկը մյուսի հետևից լուռ ազատազրկվում են․ Աբրահամյան

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն ավելի ճիշտ կաներ, եթե հայ ժողովրդին այս դժոխային խաչմերուկից դուրս գալու արվեստը սովորեցնելուց հրաժարվեր

03/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ապրելու ուժ որդուս թողած անունը, պարզ ու խիզախ ապրած կյանքն է տալիս». սերժանտ Հայկ Պապյանն անմահացել է հոկտեմբերի 15-ին, տուն «վերադարձել»՝ չորս ամիս անց. Լուսանկարներ

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սանդուն՝ ուր, Ալիևն՝ ուր

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ իշխանությունների կողմից ռազմական բյուջեի կրճատումն Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի ավելացման ֆոնին ցուցադրական արկածախնդրության է նման․ Սարգսյան

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժողովրդավարության բաստիոնի նորություններից …

03/10/2025 infomitk@gmail.com