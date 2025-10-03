Ով է Միքայել Աջապահյանի դատավճիռը կայացրած դատավորը` Արմինե Մելիքսեթյանը, նրան կզրկեն փաստաբանի արտոնագրից․ Լուսանկար

Պարզվում է Միքայել Աջապահյանի դատավճիռը կայացրած դատավորը` Արմինե Մելիքսեթյանը սովորում է Փաստաբանական ակադեմիայում, որ փաստաբանի լիցենզիա հանի:
Ենթադրվում է, որ նման ծրագիր ունեցող մարդը մի քիչ անկախ պետք է լիներ եւ նման դատավճիռ չկայացներ, քանի որ հաշտ է դատական համակարգը թողնելու եւ փաստաբան աշխատելու մտքի հետ:
Փաստաբան Արամ Վարդեւանյանը առաջարկ է ներկայացրել Փաստաբանների ակադեմիայից. «Քրեական իրավունքը և քրեական դատավարության իրավունքը խախտող և արժեզրկող անձը չի կարող լինել փաստաբանական համայնքի անդամ: Նման անձը չի կարող հավակնել դառնալու փաստաբանական համայնքի անդամ: Կարծում եմ ժամանակն է այլևս այս հարցը համալիր կերպով քննարկելու և դեպքերին պատշաճ գնահատական տալու:
Միքայել Սրբազանին երկու տարով ազատազրկելու վճիռը կայացրած անձը ըստ փաստաբանական ակադեմիայի կանոնադրության 1) դրսևորել է բարեկիրթ վարքագիծ, թե ոչ, 2) բարձր է պահել Փաստաբանական ակադեմիայի բարի համբավը, թե ոչ: Եթե այս հարցերի պատասխանը բացասական են, իսկ կարծում եմ ակնհայտ է, որ բացասական են, դիմում եմ Փաստաբանական ակադեմիայի ունկնդիր Արմինե Մելիքսեթյանի կարգապահական պատասխանատվության և հեռացման հարցի քննարկման նպատակով: Ակնկալում եմ, որ Փաստաբանական ակադեմիայի խորհուրդը կդիտարկի հրապարակավ ներկայացրած սույն դիմումը և համապատասխան ընթացք կտրվի դրան»:
Արամ Վարդևանյանի Ֆեյսբուքի գրառումը
Հայաստանի արդարադատության հերթական գերեզմանափորի՝ դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանի լուսանկարն է։
Առանց որևէ հիմքի նա Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին երկու տարվա ազատազրկման դատապարտեց։
Նողկանք և ամոթ։ Արժանի չես այդ դրոշին։
Մենուա Սողոմոնյանի Ֆեյսբուքի էջից
