03/10/2025

Ով է Միքայել Աջապահյանի դատավճիռը կայացրած դատավորը` Արմինե Մելիքսեթյանը, նրան կզրկեն փաստաբանի արտոնագրից․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/10/2025 1 min read

Պարզվում է Միքայել Աջապահյանի դատավճիռը կայացրած դատավորը` Արմինե Մելիքսեթյանը սովորում է Փաստաբանական ակադեմիայում, որ փաստաբանի լիցենզիա հանի:

Ենթադրվում է, որ նման ծրագիր ունեցող մարդը մի քիչ անկախ պետք է լիներ եւ նման դատավճիռ չկայացներ, քանի որ հաշտ է դատական համակարգը թողնելու եւ փաստաբան աշխատելու մտքի հետ:

Փաստաբան Արամ Վարդեւանյանը առաջարկ է ներկայացրել Փաստաբանների ակադեմիայից. «Քրեական իրավունքը և քրեական դատավարության իրավունքը խախտող և արժեզրկող անձը չի կարող լինել փաստաբանական համայնքի անդամ: Նման անձը չի կարող հավակնել դառնալու փաստաբանական համայնքի անդամ: Կարծում եմ ժամանակն է այլևս այս հարցը համալիր կերպով քննարկելու և դեպքերին պատշաճ գնահատական տալու:

Միքայել Սրբազանին երկու տարով ազատազրկելու վճիռը կայացրած անձը ըստ փաստաբանական ակադեմիայի կանոնադրության 1) դրսևորել է բարեկիրթ վարքագիծ, թե ոչ, 2) բարձր է պահել Փաստաբանական ակադեմիայի բարի համբավը, թե ոչ: Եթե այս հարցերի պատասխանը բացասական են, իսկ կարծում եմ ակնհայտ է, որ բացասական են, դիմում եմ Փաստաբանական ակադեմիայի ունկնդիր Արմինե Մելիքսեթյանի կարգապահական պատասխանատվության և հեռացման հարցի քննարկման նպատակով: Ակնկալում եմ, որ Փաստաբանական ակադեմիայի խորհուրդը կդիտարկի հրապարակավ ներկայացրած սույն դիմումը և համապատասխան ընթացք կտրվի դրան»:

***

Քրեական իրավունքը և քրեական դատավարության իրավունքը խախտող և արժեզրկող անձը չի կարող լինել փաստաբանական համայնքի անդամ:

Նման անձը չի կարող հավակնել դառնալու փաստաբանական համայնքի անդամ: Կարծում եմ ժամանակն է այլևս այս հարցը համալիր կերպով քննարկելու և դեպքերին պատշաճ գնահատական տալու:

Միքայել Սրբազանին երկու տարով ազատազրկելու վճիռը կայացրած անձը ըստ փաստաբանական ակադեմիայի կանոնադրության 1) դրսևորել է բարեկիրթ վարքագիծ, թե ոչ, 2) բարձր է պահել Փաստաբանական ակադեմիայի բարի համբավը, թե ոչ:

Եթե այս հարցերի պատասխանը բացասական են, իսկ կարծում եմ ակնհայտ է, որ բացասական են, դիմում եմ Փաստաբանական ակադեմիայի ունկնդիր Արմինե Մելիքսեթյանի կարգապահական պատասխանատվության և հեռացման հարցի քննարկման նպատակով:

Ակնկալում եմ, որ Փաստաբանական ակադեմիայի խորհուրդը կդիտարկի հրապարակավ ներկայացրած սույն դիմումը և համապատասխան ընթացք կտրվի դրան:

Արամ Վարդևանյանի Ֆեյսբուքի գրառումը

***

Հայաստանի արդարադատության հերթական գերեզմանափորի՝ դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանի լուսանկարն է։

Առանց որևէ հիմքի նա Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին երկու տարվա ազատազրկման դատապարտեց։

Նողկանք և ամոթ։ Արժանի չես այդ դրոշին։

Մենուա Սողոմոնյանի Ֆեյսբուքի էջից

Աջապահյանին դատող դատավորը սովորում է Փաստաբանների ակադեմիայում

Բաց մի թողեք

1 min read

Միքայել Սրբազանի ազատազրկումն ու այդ մասին բազմաթիվ կարծիքներ

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանը չի արտահանձնվի Հայաստանին, սակայն ԱՄՆ-ում էլ չի մնա, հարցազրույց է տվել

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի գործող չեմպիոն «Նոան» հաղթեց Խորվաթիայի գործող չեմպիոն «Ռիեկային»

03/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ն որոշել է առողջապահության ոլորտը «ղեկավարել» բուժքրոջ ձեռամբ, սովետ լիներ՝ կթվորուհին կլիներ

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեխիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, ոնց էլ ընտրատեղամասը փակում, հաջորդ օրը շարունակում են ընտրել

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոկտեմբերի 4-ի աստղագուշակ․ Կենտրոնանալ այն խնդիրների վրա, որոնք պահանջում են ձեր ուշադրությունը հենց հիմա

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

82-ամյա Միշա Գրիգորյանը ինքնասպանության փորձ կատարելուց հետո ստիպված լքում է Հայաստանը

03/10/2025 infomitk@gmail.com