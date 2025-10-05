Հնարավո՞ր չէր Ադրբեջանի հետ համաձայնությամբ բարձրաստիճան բոլոր նախկին զինվորականների համար ապահովել ելք

Բաքվում ԼՂՀ ռազմա-քաղաքական նախկին ղեկավարության «դատավարության» մասին հայաստանյան որոշ լրատվամիջոցներ, օգտագործելով ադրբեջանական աղբյուրներ, գրեթե ամեն «նիստից» հետո տեղեկություններ են տարածում:
Միանգամայն արդարացված և օրինաչափ է, որ այդ նյութերն ուղեկցվում են մեկնաբանություններով, տրվում են քաղաքական և իրավական բնույթի ճշմարտացի գնահատականներ:
Ակնհայտ է, որ Ալիևը ոչ միայն հագուրդ է տալիս երևի բնածին քինախնդրությանը և հայատյաց վրիժառությանը, այլև նպատակ ունի միջազգայնացնել, որ «Հայաստանը երեք տասնամյակ օկուպացրել է Ադրբեջանի սուվերեն տարածքները, իրականացրել էթնիկ զտումներ, իսկ առանձին պաշտոնյաներ կատարել են ռազմական հանցագործություններ»:
Որպեսզի այդպես չլիներ, Արցախի նախկին նախագահները, ՊԲ նախկին հրամանատարը, նախկին պետական նախարարը և արտաքին գործերի նախարարը, Ազգային ժողովի նախագահը չպետք է հայտնվեին Բաքվում:
Թաթուլ Հակոբյանը, չբացահայտելով աղբյուրը, վստահաբար ասում է, որ Բաքվի նախնական պահանջով Ստեփանակերտում «արդարադատությանը պետք է հանձնվեին» Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Ռուբեն Վարդանյանը, Դավիթ Բաբայանը և Կամո Վարդանյանը:
Ե՞րբ է ներկայացվել նման պահանջ՝ նա չի մանրամասնում, երևի աղբյուրն այդ մասին չի խոսել: Բայց եկեք ենթադրենք, որ Ադրբեջանը նման պահանջ դրել է 2023թ. սեպտեմբերի 20-ին, ասենք՝ Եվլախի «բանակցությունների» ժամանակ:
Հարց է ծագում. Արցախի իշխանություններն Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ քննարկե՞լ են մյուս պաշտոնյաների և զինվորականների Հայաստան ազատ ելքի հարցը:
Այսինքն, հնարավոր չէ՞ր Ադրբեջանի հետ համաձայնությամբ բարձրաստիճան բոլոր նախկին զինվորականների համար ապահովել ելք: Կամ եթե Ադրբեջանը չի պահանջել, որ Արայիկ Հարությունյանը և Դավիթ Իշխանյանը «հանձնվեն արդարադատությանը», նրանք ինչո՞ւ ձերբակալվել և տարվել են Բաքու:
Ադրբեջանի «դատավարության» համար, իհարկե, կարևորը անձը, պատերազմին նրա մասնակցություն-չմասնակցությունը չէ: Ով էլ որ հայտնվեր Ալիևի թակարդում, նույն վերաբերմունքին էր արժանանալու, նրան նույն «հանցանքն էր մեղսագրվելու»:
Խնդիրն այն է, թե ինչո՞ւ Բաքվի կազմած «հանցագործների ցուցակից» մեկն անցել է Երևան, իսկ այնտեղ չընդգրկված մի քանի հոգի՝ առևանգվել: Եվ ինչո՞ւ հայաստանյան որոշ լրատվամիջոցների նրանց հանդեպ վերաբերմունքը տարբեր է, մեկին հերոսություն են վերագրում, մյուսին՝ փոքրոգություն:
Բաց մի թողեք
Հրահանգը տրվում է ԱԺ-ի ամբիոնից՝ նախապես ձևակերպված հարցը գրում, տալիս են ուսապարկերից մեկին
Մեր տունն «օրհնած սրբազանին», մեր ընտանիքի անդամներին ենք դատում, արգելում խոսել «մեր տանը»
Ստիպված ենք այս իշխանությունների օրոք յուրացնել մի կերպ գոյություն քարշ տալու «արվեստը»