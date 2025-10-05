Ռուս – թուրքական հարաբերությունները կարող են վերաճել նոր պատերազմի

Ադրբեջանական իշխանամերձ haqqin.az-ը հայտնում է, որ հոկտեմբերի 1-ին Միացյալ թագավորության Արտաքին հետախուզության տնօրեն Ռիչարդ Մուրը «Ստամբուլում հրաժեշտի ելույթ է ունեցել»:
Ադրբեջանցի լրագրողի փոխանցած տեղեկատվությունից առանձնանում է քաղաքական, թերևս նաև՝ անվտանգային-աշխարհաքաղաքական նշանակության երկու սկզբունքային պահ:
Առաջինը վերաբերում է բրիտանական արտաքին հետախուզության ղեկավարի այն սահմանմանը, որ Թուրքիան միշտ էլ միջազգային հարաբերություններում հավասարակշռող դեր ունեցել է, իսկ ներկայումս այն ավելի է կարևորվում, քանի որ նա ՆԱՏՕ-ի հուսալի անդամ է և մասնակցում է «Ռուսաստանի զսպմանը»:
Մուրն, ընդսմին, Թուրքիային նման դերակատարություն վերագրել է Մերձավոր Արևելքում, Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում:
Երկրորդ ուղերձը չափազանց արտառոց է. Մուրը Ստամբուլից դիմել է Ռուսաստանի քաղաքացիներին և կոչ արել, որ համագործակցեն բրիտանական արտաքին հետախուզության հետ: Նա խոստացել է ապահովել հավաքագրման գաղտնիությունը:
Սա արդեն բրիտանական արտաքին հետախուզության ղեկավարի թոշակի անցնելու վկայություն չէ, բայց չափազանց կարևոր է, որ Ռիչարդ Մուրը փաստացի անհարմար դրություն է ստեղծել Թուրքիայի իշխանությունների համար՝ նրանց կողմից իրեն տրամադրած հարթակն օգտագործելով հակառուսական հավաքագրում հայտարարելու նպատակով:
Ի՞նչ ենթատեքստ ունեն հանրահռչակ MI 6-ի դեռևս գործող տնօրենի այս բաց և ակնարկային հղումները: Լոնդոնում Անկարայի բարեկամությանը կասկածո՞ւմ են: Գուցե դա տարածվում է նաև Բաքվի նկատմամբ Մեծ Բրիտանիայի ռազմավարական վերաբերմունքի վրա՞:
Այլապես Բաքվի իշխանահայ լրատվամիջոցն ինչո՞ւ է անհանգստացած, որ Ռիչարդ Մուրի «հրաժեշտի ելույթը կարող է բարդացնել ռուս-թուրքական հարաբերությունները»:
Բաց մի թողեք
Փաշինյանը գլխավերեւում մուրճը թափահարում է ճիշտ այն հետագծով, որով Ալիեւը՝ հայերին սաստող իր բռունցքը
Հենց այսօր էլ կարող է պատերազմ սկսվել, պետք է պատրաստ լինենք․ Ֆրանսիայի ՊՆ նախարար
ԵՄ-ն մտադիր է Կիևին տալ ՌԴ-ի փողերը, Մակրոնը՝ դեմ է