Քիմ Քարդաշյանը կտրուկ փոխել է իմիջը՝ կարճ կեղծամով․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 05/10/2025 1 min read

Հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը նորաձևության ցուցադրությանը մասնակցել է Քրիս Ջեններից ոգեշնչված կարճ կեղծամով, հաղորդում է Harper’s Bazaar-ը։

Քիմ Քարդաշյանը փորձել է արմատապես նոր կերպար՝ կարճ սև կեղծամ, որը նման է իր մոր՝ Քրիս Ջենների սանրվածքին։ Գործարար կինը նաև կրել է մոխրագույն թրենչ։

