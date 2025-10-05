Քիմ Քարդաշյանը կտրուկ փոխել է իմիջը՝ կարճ կեղծամով․ Լուսանկարներ

Հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը նորաձևության ցուցադրությանը մասնակցել է Քրիս Ջեններից ոգեշնչված կարճ կեղծամով, հաղորդում է Harper’s Bazaar-ը։
Քիմ Քարդաշյանը փորձել է արմատապես նոր կերպար՝ կարճ սև կեղծամ, որը նման է իր մոր՝ Քրիս Ջենների սանրվածքին։ Գործարար կինը նաև կրել է մոխրագույն թրենչ։
