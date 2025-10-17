17/10/2025

Փաշինյանն ուզում է ասել, որ հայհոյելու մենաշնորհն իրենն է. Ժաննա Ալեքսանյան

infomitk@gmail.com 17/10/2025 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանի ֆաները սկեցին հարձակումը փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևի վրա, ում այսօր վայրագ ձևով բերման են ենթարկել իրավապաները` ֆեյսբուքյան գրառման համար:

Գրառումն, իհարկե, բավականին կոպիտ է, բայց կոնկրետ որևէ մեկին ուղղված չէ։ Փաստաբանի նկատմամբ քրեական հետապնդում են նախաձեռնել։ Բայց այս նույն ֆաները ծպտուն անգամ չեն հանել, երբ իրենց երկրպագության օբյեկտը հրապարակայնորեն ամենաարտառոց հայհոյանքներն էր հնչեցնում, օրինակ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հասցեին, որոնցից մեկը տեղ գտավ միջազգային մամուլի գլխագրերում։

Ով է պատասխանատու բարոյալքված այս մթնոլորտի համար, թե Փաշինյանն ուզում է ասել, որ հայհոյելու մենաշնորհն իրենն է։

Ժաննա Ալեքսանյանի Ֆեյսբուքի էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընթացիկ այլանդակությունների ֆոնին ձևավորվում է հայաստանյան նոր հասարակությունը

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոսքի համար պատժելը իշխանության «նորման» է դառնում

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարո՞ղ է մի նոր գործ կարեք։ Ձեր համար նորմալ է, մեկ է՝ նիկոլի ստրուկն եք. Գեղամ Մանուկյան

17/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընթացիկ այլանդակությունների ֆոնին ձևավորվում է հայաստանյան նոր հասարակությունը

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հավաքվում ենք Օպերայի հրապարակում, երթ կլինի․ Նարեկ Կարապետյան

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպա կպոռանք, բայց ետ-ետ` դեպի Ասիա կերթանք. Օրենքն ընդունել են ու ԵՄ-ից ավելի հեռացել

17/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

1 զոհ, 1 վիրավոր․ Նոյեմբերյան-Ջուջևան ճանապարհին բախվել են «Mercedes»-ն ու «ՎԱԶ 2107»-ը․ նոր մանրամասներ. Լուսանկար

17/10/2025 infomitk@gmail.com