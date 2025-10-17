Փաշինյանն ուզում է ասել, որ հայհոյելու մենաշնորհն իրենն է. Ժաննա Ալեքսանյան

Նիկոլ Փաշինյանի ֆաները սկեցին հարձակումը փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևի վրա, ում այսօր վայրագ ձևով բերման են ենթարկել իրավապաները` ֆեյսբուքյան գրառման համար:
Գրառումն, իհարկե, բավականին կոպիտ է, բայց կոնկրետ որևէ մեկին ուղղված չէ։ Փաստաբանի նկատմամբ քրեական հետապնդում են նախաձեռնել։ Բայց այս նույն ֆաները ծպտուն անգամ չեն հանել, երբ իրենց երկրպագության օբյեկտը հրապարակայնորեն ամենաարտառոց հայհոյանքներն էր հնչեցնում, օրինակ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հասցեին, որոնցից մեկը տեղ գտավ միջազգային մամուլի գլխագրերում։
Ով է պատասխանատու բարոյալքված այս մթնոլորտի համար, թե Փաշինյանն ուզում է ասել, որ հայհոյելու մենաշնորհն իրենն է։
Ժաննա Ալեքսանյանի Ֆեյսբուքի էջից
