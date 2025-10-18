18/10/2025

Պարզվում է, Ալիևը տագնապներ ունի

infomitk@gmail.com 18/10/2025 1 min read

Այսօր Կասպից ծովը, ցավոք, բախվում է մի շարք լուրջ բնապահպանական մարտահրավերների, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ղազախստանի «Կազինֆորմ» լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում։

«Ամենահրատապ խնդիրներից մեկը ջրի մակերեսայնացումն է՝ ջրի մակարդակի արագ անկումը, որը ներկայացնում է ինչպես բնապահպանական, այնպես էլ՝ տնտեսական սպառնալիքներ։ 2022 թվականին Կասպից ծովի վեցերորդ գագաթնաժողովում ես բարձրացրեցի Կասպից ծովի էկոլոգիական հավասարակշռության խախտման հարցը։

Ցավոք, այդ ժամանակվանից ի վեր իրավիճակը միայն վատթարացել է։ Կասպից ծովի ջրի մակարդակը արագորեն նվազում է, և դրա պատճառները չեն սահմանափակվում միայն կլիմայի փոփոխությամբ։

Ստեղծված իրավիճակում կարևոր է, որ բոլոր կասպյան երկրները հաստատեն սերտ համագործակցություն, ակտիվորեն փոխանակեն գիտական ​​տեղեկատվություն և մշակեն հետևանքները մեղմելու համակարգված միջոցառումներ», – ասել է Ալիևը։

Նրա պնդմամբ, Կասպից ծովի մակարդակի անկումը և դրան առնչվող բնապահպանական փոփոխությունները սպառնում են կենսաբազմազանությանը և էկոհամակարգի դիմադրողականությանը, պահանջելով համակարգված միջոցառումներ բնությունը պաշտպանելու և էկոլոգիական հավասարակշռությունը վերականգնելու համար։

«Ավելին, Ադրբեջանը, Ղազախստանը և մերձկասպյան մյուս երկրները կարող են և պետք է ակտիվորեն առաջ մղեն Կասպից ծովը պաշտպանելու նախաձեռնությունները տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում։

Աճող միջազգային բնապահպանական ռիսկերի պայմաններում Կասպից ծովը այլևս պարզապես ջրային տարածք չէ և դառնում է մեր համատեղ պատասխանատվության և միասնական գործողությունների անհրաժեշտության խորհրդանիշ», – հավելել է Ադրբեջանի ղեկավարը:

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանի ապօրինի հարստացման ստվերը

18/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինն ու Ալիևն անխնա բացահայտում են իրենց լրտեսներին

18/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում ի՞նչ լուծումներ կգտնվեն՝ բարդ է կանխատեսել

18/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պարզվում է, Ալիևը տագնապներ ունի

18/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ միջոցներ են կիրառվել Մանկավարժականի ռեկտորի և պրոռեկտորի նկատմամբ

18/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե անգամ Վեհարանը գրավեն, դա չի նշանակելու, թե իշխանությունը հասավ հաջողության

18/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Համագործակցության շրջանակներում պարոն Աճեմօղլուն «Մեր ձևով» շարժման տնտեսության զարգացման աշխատանքային խմբին առաջիկայում ներկայացնելու է Հայաստանի տնտեսական զարգացման մոդելի իր տեսլականը

18/10/2025 infomitk@gmail.com