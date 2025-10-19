Մահացել է Գագիկ Ծառուկյանի հայրը` 96 տարեկան էր․ Լուսանկար

Մահացել է Գագիկ Ծառուկյանի հայրը` Կոլյա Ծառուկյանը: Նա 96 տարեկան էր։
Հոգեհանգիստը տեղի է ունենալու հոկտեմբերի 21-ին, ժամը 18.00-ին Աբովյանի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում: Հրաժեշտի արարողությունը տեղի կունենա նույն վայրից հոկտեմբերի 22-ին, ժամը 13.00-ին, հայտնել է Իվետա Տոնոյանը:
Միտք․am-ը ցավակցում է Ռոզա Ծառուկյանին, Գագիկ Ծառուկյանին, նրանց հարազատներին ․․․
