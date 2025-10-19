Չեչեն աղջիկ է կորել Հայաստանում․ Կարևոր է կանխել նրա բռնի դուրս բերելը ՀՀ-ի սահմանից․ Սաքունց․ Լուսանկար

Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի ֆեյսբուքյան գրառումը․ «Այս աղջիկը Չեչնիայից է, փախել է ընտանեկան բռնություններից փրկվելու նպատակով:
Կասկածներ կան, որ հետևից եկած կլինեն, վերադարձնելու նպատակով:
Մինչև հիմա տեղեկություններ չկան նրա գտնվելու վայրի մասին:
Կարևոր է կանխել նրա բռնի դուրս բերելը ՀՀ-ի սահմանից»։
