20/10/2025

Չեչեն աղջիկ է կորել Հայաստանում․ Կարևոր է կանխել նրա բռնի դուրս բերելը ՀՀ-ի սահմանից․ Սաքունց․ Լուսանկար

19/10/2025

Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի ֆեյսբուքյան գրառումը․ «Այս աղջիկը Չեչնիայից է, փախել է ընտանեկան բռնություններից փրկվելու նպատակով:

Կասկածներ կան, որ հետևից եկած կլինեն, վերադարձնելու նպատակով:

Մինչև հիմա տեղեկություններ չկան նրա գտնվելու վայրի մասին:

Կարևոր է կանխել նրա բռնի դուրս բերելը ՀՀ-ի սահմանից»։

Մահացել է Գագիկ Ծառուկյանի հայրը` 96 տարեկան էր․ Լուսանկար

Վեհափառը հրավեր ստացել է, սակայն չի մեկնել Վատիկան․ Լուսանկար

10 քաղաքացի հոսպիտալացվել է. բախվել են «Մերսեդեսը» և թիվ 275 երթուղին սպասարկող «Գազելը»

Մահացել է Գագիկ Ծառուկյանի հայրը` 96 տարեկան էր․ Լուսանկար

Վեհափառ Հայրապետը հավատացյալներին վստահեցրեց, որ Մայր Աթոռն անպաշտպան չէ

Իշխանությունը «Մեր Ձևով» շարժման դեմ գրոհի է նախապատրաստվում

