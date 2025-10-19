Վեհափառը հրավեր ստացել է, սակայն չի մեկնել Վատիկան․ Լուսանկար

Ինչպես հայտնի է, Վատիկանում Հռոմի պապը սրբադասության արարողություն է կատարում, սրբադասվող հոգևորականների մեջ է նաև հայազգի եպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանը, ով նահատակվել է Հայոց ցեղասպանության ժամանակ:
Այս արարողության առիթով Իտալիա է մեկնել նաև Նիկոլ Փաշինյանը, ով արդեն Հռոմում հասցրել է հեծանիվ վարել և ռիլս նկարել:
Սակայն ՀՀ քաղաքացիներին հետաքրքրում է, թե ինչու Վատիկանում տեղի ունեցող արարողությանը չի հրավիրվել Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը:
Մենք հետաքրքրվեցինք, Մայր Աթոռից մեր աղբյուրն ասաց, որ Վեհափառը հրավեր ստացել է, սակայն չի մեկնել, քանի որ վերջերս էր այցելել Վատիկան և հյուրընկալվել Հռոմի Պապի մոտ: Սեպտեմբերի 15-ին նա Վատիկանում հանդիպումներ է ունեցել և երկար զրույց Հռոմի Պապի հետ:
