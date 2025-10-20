20/10/2025

Գյումրին անեկդոտային բնույթը պահում են անգամ ձերբակալության թեմայում․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 20/10/2025 1 min read

Վարդանիկն իսան չէ, բայց Գյումրին անեկդոտային բնույթը պահում են անգամ ձերբակալության թեմայում։

Տեսանյութում տեսեք, ոնց է ձեռքերն ազատ, բերանը մինչև ականջները բաց, առավոտվա թեթև վազքի ոճով՝ բերման ենթարկողների հետ, հավեսով նստում է մեքենան, կարծես` գնում են խաշ ուտելու 🙂

Ըտեղ պահեք, ըտեղ պահեք՝ ճչում են ժողովրդից վախեցած։ Ձերբակալման սցենարն էլ թերևս Վարդանիկն էր հուշել՝ որտեղից քաղաքապետարանի պատուհանը կոտրեն 🙂

Այս մասին գրել է Սիմոն Սարգսյանը

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների մասին

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԱԾ սպա Գևորիկը հանձնարարությունը լավ չի կատարել ու չի խոսում Տաշիրի բարբառով. Մարիաննա Ղահրամանյան

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանությունը «Մեր Ձևով» շարժման դեմ գրոհի է նախապատրաստվում

19/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հանրահայտ օպերային արիաներ և ռոք ստանդարտներ իտալացի տենոր Վիտտորիո Գրիգոլոյի կողմից, բաց մի թողեք․ Լուսանկարներ

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիճաբանություն, ծեծկռտուք «Արթմեդ»-ում․ կասկածյալը Երևանի քաղաքապետարանի Կանաչապատման ՀՈԱԿ-ի տեղամասի պետն է

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրին շարունակում է բնականոն կյանքը. Շիրակի մարզպետ

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան և Չինաստանը ազատվում են ռուսական գազից

20/10/2025 infomitk@gmail.com