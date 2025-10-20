Գյումրին անեկդոտային բնույթը պահում են անգամ ձերբակալության թեմայում․ Տեսանյութ

Վարդանիկն իսան չէ, բայց Գյումրին անեկդոտային բնույթը պահում են անգամ ձերբակալության թեմայում։
Տեսանյութում տեսեք, ոնց է ձեռքերն ազատ, բերանը մինչև ականջները բաց, առավոտվա թեթև վազքի ոճով՝ բերման ենթարկողների հետ, հավեսով նստում է մեքենան, կարծես` գնում են խաշ ուտելու
Ըտեղ պահեք, ըտեղ պահեք՝ ճչում են ժողովրդից վախեցած։ Ձերբակալման սցենարն էլ թերևս Վարդանիկն էր հուշել՝ որտեղից քաղաքապետարանի պատուհանը կոտրեն
Այս մասին գրել է Սիմոն Սարգսյանը
Բաց մի թողեք
Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների մասին
ԱԱԾ սպա Գևորիկը հանձնարարությունը լավ չի կատարել ու չի խոսում Տաշիրի բարբառով. Մարիաննա Ղահրամանյան
Իշխանությունը «Մեր Ձևով» շարժման դեմ գրոհի է նախապատրաստվում