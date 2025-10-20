20/10/2025

Ձերբակալվել է 23 անձ, ներառյալ Գյումրու գլխավոր ճարտարապետը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 20/10/2025 1 min read

23 անձ, ներառյալ Գյումրու քաղաքապետ Ղուկասյանը, ձերբակալվել են Գյումրի համայնքի մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, վերջիններիս կաշառք տալու մեղադրանքներով, հայտնում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեն։

Ձերբակալվածների թվում է նաեւ Գյումրու գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը

Հիշեցնենք, որ բազմաթիվ իրավապահներ Գյումրու քաղաքապետարանում էին։  Խուզարկվել է  քաղաքապետարանը, առգրավվել են փաստաթղթեր։

Ձերբակալվել է Գյումրու գլխավոր ճարտարապետը

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում թալանել են «Եվրոբազա»-ն. կոտրել են չհրկիզվող պահարանն ու ու գողացել 13 միլիոն դրամ

19/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ միջոցներ են կիրառվել Մանկավարժականի ռեկտորի և պրոռեկտորի նկատմամբ

18/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք՝ Սպիտակում, քաղաքացին ոստիկաններին հայտնել է, որ քաղաքապետը ջրի հետ կապված պարզաբանման ժամանակ ոտքով հարվածել է. Լուսանկար

18/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների մասին

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալվել է 23 անձ, ներառյալ Գյումրու գլխավոր ճարտարապետը․ Լուսանկար

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԱԾ սպա Գևորիկը հանձնարարությունը լավ չի կատարել ու չի խոսում Տաշիրի բարբառով. Մարիաննա Ղահրամանյան

20/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բերման է ենթարկվել «Մեր ձեւով» շարժման անդամ Ռուբեն Մխիթարյանը․ Լուսանկար

20/10/2025 infomitk@gmail.com