Ձերբակալվել է 23 անձ, ներառյալ Գյումրու գլխավոր ճարտարապետը․ Լուսանկար

23 անձ, ներառյալ Գյումրու քաղաքապետ Ղուկասյանը, ձերբակալվել են Գյումրի համայնքի մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, վերջիններիս կաշառք տալու մեղադրանքներով, հայտնում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեն։
Ձերբակալվածների թվում է նաեւ Գյումրու գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը
Հիշեցնենք, որ բազմաթիվ իրավապահներ Գյումրու քաղաքապետարանում էին։ Խուզարկվել է քաղաքապետարանը, առգրավվել են փաստաթղթեր։
