Ուր են տանում Վարդան Ղուկասյանին

Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին իրավապահներն այժմ Գյումրիից բերում են Երեւան` Հակակոռուպցիոն կոմիտեի Մոսկովյան 1 հասցեում գտնվող շենք։
Հիշեցնենք, որ Գյումրի համայնքի մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և վերջիններիս կաշառք տալու մեղադրանքներով ձերբակալվել է 8 անձ, այդ թվում` Ղուկասյանը։
Այսօր վաղ առավոտից ոստիկանությունն ու ԱԱԾ-ն կենտրոնացել էր Հայաստանի երկրորդ քաղաքում, սակայն նրանց չէր հաջողվում բերման ենթարկել քաղաքապետին, քանի որ արժանացել էին գյումրեցիների դիմադրությանը։
